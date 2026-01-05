Tramp šokirao svet porukom Venecueli: Ovo je sada naša zemlja

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da SAD sada kontrolišu Venecuela, nakon hapšenja predsednika Nikolas Maduro tokom američke vojne operacije.

- Ne pitajte me ko je ovde glavni, jer ću vam reći - a odgovor će biti veoma ubedljiv. Mi smo ovde glavni - rekao je Tramp na konferenciji za novinare.

Američki predsednik je Venecuelu nazvao "mrtvom zemljom", ističući da je Sjedinjene Države moraju obnoviti. Naveo je da su američke naftne kompanije spremne da uđu u zemlju i ulažu u njenu energetsku i infrastrukturnu obnovu.

Ključne poruke Donalda Trampa

Izbori u Venecueli biće održani "kada za to dođe pravi trenutak"

Prisutnost američkih snaga zavisi od daljeg razvoja situacije

Vašington razmatra otvaranje ambasade u Karakasu

Napad na Venecuelu, prema Trampu, neće uticati na odnose SAD i Kine

Eksplozije u Karakasu

Najmanje sedam eksplozija potreslo je više delova Karakasa tokom noći, uključujući i područje aerodroma Simon Bolivar i luke La Gvaira. Prema navodima očevidaca, detonacije su se čule širom grada.

Tramp je tvrdio da su SAD izvele masovne vazdušne udare na prestonicu, nakon čega su Maduro i njegova supruga brodom izvezeni iz zemlje. Prema američkim medijima, najpre su prebačeni u američku bazu Gvantanamo, a zatim u pritvorski centar u Bruklinu.

Optužbe i međunarodne reakcije

Američka državna tužiteljka Pamela Bondi najavila je da će se Maduro uskoro pojaviti pred sudom, gde se suočava sa više teških optužbi, uključujući narkoterorizam i zaveru protiv SAD, uz mogućnost do četiri doživotne kazne zatvora.

Vlasti u Karakasu tvrde da je cilj američkog napada preuzimanje kontrole nad venecuelanskim naftnim i mineralnim resursima i zatražile su hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN.

Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog događaja, ocenivši hapšenje Madura kao neprihvatljivo kršenje suvereniteta Venecuele i pozvala SAD da odmah oslobode predsednika i njegovu suprugu.

Autor: A.A.