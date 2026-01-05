SI ĐINPING SE PRVI PUT OGLASIO O SITUACIJI U VENECUELI Nije spomenuo ni Trampa ni Madura, a obratio se EU

Današnji svet karakterišu složeni konflikti, a jednostrano vršenje sile ozbiljno narušava međunarodni poredak, rekao je danas predsednik Kine Si Đinping, dodajući da sve zemlje treba da poštuju pravo naroda da samostalno biraju svoj put, i da se pridržavaju međunarodnog prava i Povelje UN, pri čemu velike sile treba da budu primer.

- Kina i Irska podržavaju multilateralizam, zalažu se za međunarodnu pravdu i fer odnose, i treba da pojačaju koordinaciju i saradnju u međunarodnim pitanjima, da zajednički očuvaju autoritet UN i unaprede globalni sistem upravljanja u pravednijem i razumnijem pravcu - rekao je Si tokom sastanka sa premijerom Irske Mihalom Martinom.

Si je, navodi se na zvaničnoj internet stranici kineskog Ministarstva spoljnih poslova, dodao da Kina i Evropska unija treba da gledaju dugoročno, održavaju partnerske odnose, racionalno rešavaju nesuglasice i insistiraju na principu saradnje i obostrane koristi.

Predsednik irske vlade Martin naglasio je da Kina igra nezamenljivu ulogu u međunarodnim pitanjima, da aktivno doprinosi očuvanju autoriteta UN i globalnom miru, kao i da rešavanje međunarodnih sporova treba da se odvija u skladu s međunarodnim pravom.

Kina poziva na hitno oslobađanje Madura

Ranije danas, Ministarstvo spoljnih poslova Kine pozvalo je na hitno oslobađanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura nakon američkih napada na Karakas i dodalo da ta zemlja ostaje pouzdan prijatelj Latinske Amerike i da podržava suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja tog regiona.

Portparol kineskog ministarstva Lin Džijan izjavio je na redovnoj konferenciji za novinare da je Kina duboko zabrinuta zbog hapšenja Madura i njegove supruge i da pažljivo prati bezbednosnu situaciju.

On je, navodi se na zvaničnom sajtu kineskog ministarstva, dodao da je Kina održavala pozitivnu komunikaciju i saradnju sa venecuelanskom vladom.

- Kina je šokirana upotrebom sile protiv suverene države i predsednika Venecuele i snažno osuđuje ovaj postupak - rekao je Lin.

Portparol kineskog ministarstva istakao je i da američke akcije ozbiljno krše međunarodno pravo, ugrožavaju suverenitet Venecuele i prete miru i bezbednosti u Latinskoj Americi i Karibima.

"Kina je čvrsto protiv ovakve hegemonije i poziva SAD da poštuju međunarodno pravo i Povelju UN, da odmah oslobode predsednika Madura i njegovu suprugu i reše problem dijalogom", navodi se na sajtu Ministarstva.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika.

Autor: S.M.