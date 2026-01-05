EVROPA U OPASNOSTI OD SNEŽNE OLUJE: Temperature će pasti na MINUS 40? Ovako nešto dugo nije viđeno

Evropa ulazi u jedno od najozbiljnijih zimskih perioda ove sezone, a prema aktuelnim meteorološkim projekcijama, hladni talas mogao bi da potraje znatno duže nego što je uobičajeno za početak januara, piše Severe Weather Europe.

Dolaskom Nove godine došlo je do nagle promene atmosferskih obrazaca nad severnim Atlantikom i Evropom, čime je otvoren put snažnom prodoru arktičkog vazduha duboko prema jugu kontinenta.

Takav razvoj situacije već sada donosi obilne snežne padavine, olujne vetrove i izražen pad temperature u velikom delu Evrope, uključujući i Srbiju, dok se puni efekti očekuju tokom narednih dana.

Ključni uzrok ovog zahlađenja je snažna blokada visokog pritiska vazduha nad Grenlandom i severnim Atlantikom, koja je poremetila uobičajeno zapadno strujanje i preusmerila mlaznu struju prema jugu, navode stručnjaci.

Na taj način je veoma hladan polarni vazduh dobio direktan koridor prema Evropi i Sredozemlju, što je dodatno destabilizovalo polarni vrtlog, sistem koji inače zadržava najhladniji vazduh nad Arktikom.

Temperature idu u debeli minus

Njegovo slabljenje omogućilo je hladnoći da se proširi prema centralnoj, zapadnoj i jugoistočnoj Evropi, uz temperature koje će u mnogim krajevima biti i do 12 do 15 stepeni ispod višegodišnjeg proseka.

U najsevernijim delovima kontinenta, pre svega u Skandinaviji, hladnoća će biti još izraženija. Prognoze ukazuju na mogućnost ekstremnih vrednosti koje bi se lokalno mogle spustiti i do –40 stepeni Celzijusa, što predstavlja jedan od najhladnijih zimskih scenarija poslednjih godina.

Nepovoljna situacija razvija se i nad Sredozemljem, gde se hladan arktički vazduh sudara sa toplim i vrlo vlažnim vazdušnim masama. Taj snažan temperaturni kontrast pogoduje razvoju intenzivnih ciklona koji se formiraju nad centralnim Mediteranom, a zatim se premeste prema Balkanskom poluostrvu i istočnoj Evropi. Upravo ti sistemi donose najteže vremenske uslove, uključujući obilne snežne padavine, jake vetrove, mećave i ozbiljne poremećaje u saobraćaju.

Podsetimo, nadležni u Srbiji izdali su brojna upozorenja za predstojeće dana na obilan sneg i ledenu kišu, a situacija nije ništa bolja ni u regionu koji će se narednih dana suočiti sa zahtevnim vremenskim uslovima.

Olujni udari vetra na Jadranu

Dodatnu opasnost predstavlja snažna bura koja će se razvijati uz Dinaride i duž istočne obale Jadrana. Očekuju se vrlo jaki, lokalno i olujni udari vetra koji bi mogli prelaziti 120, a ponegde i 150 kilometara na sat.

U kombinaciji sa obilnim snegom i niskim temperaturama, takvi uslovi stvaraju idealne preduslove za mećave, smanjenu vidljivost i moguće zatvaranje puteva, pre svega na planinskim prevojima i izloženim deonicama.

Dok će veći deo unutrašnjosti Balkana biti pod snegom i hladnoćom, južniji obalni delovi regiona mogli bi se suočiti sa drugačijim, ali jednako opasnim scenarijem.

Topao i vrlo vlažan vazduh nad obalom Crne Gore, Albanije i zapadne Grčke doneće dugotrajne i obilne kiše, uz povećan rizik od bujičnih poplava i klizišta, pre svega ako se padavine zadrže više dana zaredom.

Hladni talas neće zahvatiti samo Evropu. Na njegovoj zadnjoj strani, arktički vazduh širi se i prema severnoj Africi, gde se sneg očekuje u planinskim predelima Maroka i severnog Alžira, dok će sever Španije i Pirineji takođe dobiti obilne snežne padavine. Takav raspon pogođenog područja dodatno potvrđuje koliko je reč o snažnom i dubokom prodoru hladnoće.

Trenutne prognoze ukazuju da ovo neće biti kratkotrajni zimski "incident", već period u kojem bi se hladni i nestabilni uslovi mogli zadržati barem do sredine januara.

Pred nama su dani povećanog opreza, jer kombinacija niskih temperatura, snega, vetra i obilnih padavina može imati ozbiljne posledice za saobraćaj, energetsku infrastrukturu i svakodnevni život.

Zima je, barem zasad, pokazala da tek ulazi u svoju najoštriju fazu, zaključuje Severe Weather Europe.

Autor: S.M.