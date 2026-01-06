HOROR U GRČKOJ! Tinejdžer (17) pronađen mrtav u podrumu nakon tuče zbog devojke, uhapšen maloletnik (16)!

Sedamnaestogodišnji tinejdžer pronađen je mrtav u podrumu svoje kuće u Seru u Grčkoj u utorak ujutru.

Prema početnim informacijama, maloletnik je napustio kuću tokom noći i kada se nije vratio, roditelji su počeli da ga traže i prijavili njegov nestanak. Nekoliko sati kasnije, pronađen je mrtav u podrumu svoje kuće i izgleda da je zadobio povrede od batinanja. Izveštaji ukazuju da je maloletnik preminuo nakon tuče zbog devojke.

Istraga grčke policije o okolnostima smrti maloletnika je u punom jeku, a istovremeno se prikupljaju i izjave svedoka od njegovih prijatelja.

Šesnaestogodišnjak je uhapšen zbog smrtonosnog prebijanja godinu dana starijeg mladića, a traga se za još jednim njegovim prijateljem.

Prema pisanju Prototheme, žrtva je sinoć bila sa prijateljem u lokalnoj kockarnici. Ispred objekta, pod nepoznatim okolnostima je naišao na šesnaestogodišnjaka za koga se tvrdi da je počinilac napada. Nakon tuče koja se navodno dogodila zbog devojke, šesnaestogodišnjak je udario sedamnaestogodišnjaka laktom u glavu.

Kada se tuča završila, maloletnici su krenuli svojim putem, ali je sedamnaestogodišnjak rekao svom prijatelju da se ne oseća dobro. Kada je otišao kući, sišao je u podrum i pronađen je mrtav nekoliko sati kasnije.

Prema izveštajima, sedamnaestogodišnjaka je bez svesti pronašla njegova sestra.

