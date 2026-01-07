Počinje preventivni udar na SAD?! Celom svetu prekipelo: Tramp je kriv, moraće tako...

Načelnik iranske vojske Amir Hatami zapretio je preventivnom vojnom akcijom nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je poručio da će „Amerika doći u Teheran“ ukoliko tokom protesta bude ubijen neki od demonstranata.

Ove poruke dolaze u trenutku kada se Iran suočava sa istovremenim pritiscima spolja i iznutra.

Teheran ističe da ga ugrožavaju Sjedinjene Američke Države i Izrael, dok se u zemlji šire protesti izazvani ekonomskom krizom, koji su prerasli u politički izazov vlastima.

U pokušaju da smiri nezadovoljstvo, iranska vlada je počela isplatu pomoći u vrednosti od oko sedam dolara mesečno, namenjene subvencionisanju poskupljenja osnovnih namirnica poput pirinča, mesa i testenine.

Trgovci upozoravaju da bi cene pojedinih osnovnih proizvoda, uključujući jestivo ulje, mogle naglo da porastu zbog slabljenja iranske valute rijala i ukidanja povlašćenog, subvencionisanog kursa dolara za uvoznike i proizvođače, što dodatno podstiče nezadovoljstvo građana.

Hatami preuzeo komandu nakon rata sa Izraelom

Hatami se obratio studentima vojne akademije, a dužnost vrhovnog komandanta iranske vojske preuzeo je nakon što je Izrael, prema iranskim navodima, tokom dvanaestodnevnog rata u junu ubio više najviših vojnih komandanta.

On je prvi redovni vojni oficir posle više decenija na funkciji koju je dugo držala Revolucionarna garda, paravojna formacija sa snažnim političkim i bezbednosnim uticajem u Iranu.

- Islamska Republika smatra intenziviranje takve retorike protiv iranske nacije pretnjom i neće ostaviti njen nastavak bez odgovora - rekao je Hatami.

Dodao je da je spremnost iranskih oružanih snaga, prema njegovim rečima, sada znatno veća nego pre rata.

- Ako neprijatelj napravi grešku, suočiće se sa odlučnijim odgovorom i odseći ćemo ruku svakom agresoru - naveo je Hatami.

Autor: A.A.