OVO JE ŽENA KOJU JE UBIO AMERIČKI IMIGRACIONI SLUŽBENIK: Bila je neverovatno ljudsko biće (FOTO)

Žena koju je juče u Mineapolisu ubio agent američke Službe za imigraciju i carine (ICE) je Rene Nikol Gud (37), potvrdila je njena majka medijima. Gud je živela sa svojim partnerom u Mineapolisu i umrla je samo nekoliko blokova od svoje kuće.

Njena majka, Dona Ganger, potvrdila je da je porodica obaveštena o tragičnoj vesti kasno u sredu ujutru, prema pisanju lista Minnesota Star Tribune.

„Bila je neverovatno ljudsko biće“

Nakon što je od novinara saznala o nekim okolnostima koje su dovele do smrti njene ćerke, slomljena majka Dona Ganger je rekla: „To je tako glupo. Mora da je bila uplašena.“

Naglasila je da njena ćerka „uopšte nije bila deo ničega sličnog“, misleći na demonstrante koji su se sukobili sa agentima ICE.

„Rene je bila jedna od najljubaznijih osoba koje sam ikada poznavala“, rekla je. „Bila je neverovatno saosećajna. Čitav život je brinula o ljudima. Bila je puna ljubavi, praštanja i nežna. Bila je neverovatno ljudsko biće.“

Na svom Instagram nalogu, Gud je sebe opisala kao „pesnikinju i spisateljicu, suprugu i majku, lošu gitaristkinju, iz Kolorada, koja živi u Mineapolisu“.

Bila je udata za Timija Reja Maklina mlađeg, koji je preminuo 2023. godine. Njegov otac, Timi Rej Maklin stariji, bio je šokiran kada je čuo za njenu smrt.

Otkrio je da Gud i njegov sin imaju dete, koje sada ima šest godina. „Nema nikoga drugog u njegovom životu“, rekao je Maklin. „Voziću. Leteću. Da pokupim svoje unuče.“

Dodao je da Gud ima još dvoje dece, za koje je razumeo da žive sa širom porodicom.

„Umrla je jer je volela svoje komšije“

Gud je osvojila nagradu za poeziju 2020. godine dok je studirala kreativno pisanje na Univerzitetu Old Dominion u Virdžiniji. Kratka biografija na Fejsbuk stranici univerzitetskog odeljenja za engleski jezik kaže da je iz Kolorado Springsa i da je vodila podkast sa svojim suprugom Timom.

„Kada ne piše, ne čita ili ne priča o pisanju“, kaže se u objavi, „gleda filmske maratone i stvara neuredna umetnička dela.“

Na bdenju, stotine ljudi odalo je počast Gud kao dobroj komšinici koja je štitila druge, šetajući ulicama skandirajući njeno ime. „Bila je mirna, uradila je pravu stvar“, rekla je Džejlani Husein, izvršna direktorka Saveta za američko-islamske odnose u Minesoti (CAIR-MN). „Umrla je jer je volela svoje komšije.“

Jedan od govornika, koji se predstavio kao Noa, odbacio je tvrdnje sekretarke za nacionalnu bezbednost Kristi Noem da je Gud bila domaća teroristkinja, rekavši da je u sredu bila na Portland aveniji „gledajući teroriste“.

SAY HER NAME: RENEE NICOLE GOOD



Mother of 3.



Flags should be lowered to half staff around the country for this Minneapolis mother. pic.twitter.com/GigMnsHpML — Brian Krassenstein (@krassenstein) 07. јануар 2026.

„Volela bih da sam je bolje poznavala“

Komšije koje su poznavale Rene su takođe slomljene. Njena komšinica, Meri Radford (27), rekla je da je često viđala Gud sa svojim malim sinom.

„Oni su divna porodica. Imaju sina. On je veoma sladak. Voli našeg psa. Uvek mora da trči do nje, mazi se i igra se sa njom. Uvek su napolju i igraju se“, rekla je Radford. Iako se porodica Gud tek nedavno uselila, rekla je da su vodili „odlične razgovore“.

„Zauvek će nam nedostajati. Tako je bolno razmišljati o tome kako će proći kroz život. I jednostavno ne mogu da zamislim kroz šta ta porodica prolazi“, rekla je.

U suzama je dodala da je Gud bio dobar komšija, iako je njihovo vreme zajedno bilo tragično kratko: „Volela bih da sam je bolje poznavala.“

Megan Kočer, koja je upoznala Rene pre samo nekoliko nedelja, takođe se oglasila. „Ponudila mi je čaj i kolačiće u svojoj kući dok smo razgovarale o školi“, napisala je na društvenim mrežama, opisujući Guda kao „tako topao i pun ljubavi. Ovo je neopisiva tragedija“.

Autor: A.A.