Merc: Nemačka će učestvovati u nadzoru prekida vatre ali neće slati vojnike u Ukrajinu

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da će Nemačka učestvovati u nadzoru prekida vatre u Ukrajini, ali da nemačke trupe neće biti deo mirovnih snaga u toj zemlji.

Merc je najavio da bi Bundesver, nemačke oružane snage, rasporedio isključivo na teritoriju zemalja oko Ukrajine, koje su članice NATO saveza, prenosi danas britanski Telegraf.

"Učestvovaćemo u nadzoru prekida vatre i doprinećemo jačanju Ukrajine. To bi moglo uključivati, na primer, raspoređivanje snaga za Ukrajinu na teritoriji susedne NATO zemlje, nakon prekida vatre", kazao je Merc.

Prema ustavnim ograničenjima koja su uvedena nakon završetka Drugog svjetskog rata, za svako slanje nemačkih trupa u inostranstvo potrebno je odobrenje Bundestaga, nemačkog parlamenta, a taj mehanizam je osmišljen kako bi sprečio da bilo koji nemački vođa samostalno donosi odluke o vojnim intervencijama.

Mercov predlog o slanju nemačkih vojnika u zemlju članicu NATO-a koja je susedna Ukrajini, kao što je Poljska, ima veće šanse da ga odobri Bundestag, naročito jer već postoji presedan sa 5.000 nemačkih vojnika stacioniranih u Litvaniji, radi obrane NATO-ovih granica s Rusijom i Belorusijom.

