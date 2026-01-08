AKTUELNO

Svet

HAOS U IRANU: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija (VIDEO)

Izvor: Pink,rs/Agencije, Foto: Tanjug AP ||

Potpuni haos je trenutno na ulicama Irana.

Naime, u ovoj zemlji u pokušaju je sprovođenje obojene revolucije. 

Demonstranti divljaju širom zemlje, a uznemirujući snimci dolaze iz Teherana gde demonstranti pale državne zgrade. 

Tako je u celoj zemlji. 

Podsetimo, iranske vlasti danas su ograničile pristup internetu u Teheranu i drugim regionima, dok masovni protesti protiv vlade ulaze u 12. dan, a najmanje 35 ljudi, uključujući četvoro dece, poginulo je u nasilju.

Iran je danas zatvorio pristup internetu u Teheranu i nekoliko drugih ključnih regiona, dok se nasilje tokom 12. dana protesta protiv vlade nastavlja.

Autor: Pink.rs

#Iran

#Teheran

#Vlada

#obojena revolucija

#protesti

POVEZANE VESTI

Politika

Jovićević: U toku je obojena revolucija, cilj je radikalizacija i nasilje

Svet

Drama u Iranu se nastavlja! Otkriveni SIGNALI iz srušenog HELIKOPTERA, u toku je potraga - evo šta se tačno dešava na terenu

Farma

'REKLA MI JE DA JE MUVAŠ VEĆ TRI DANA' Sale priznao Andrei da mu se više sviđa njena SESTRA, ona doživela pomračenje! (VIDEO)

Farma

KARAMBOL NA FARMI! Peca i Lakić na ivici fizičkog sukoba - Reagovalo OBEZBEĐENJE! (VIDEO)

Zadruga

Šok i neverica: Ivan svog sina nazvao razmaženim i zahtevnim, Miljana prebledela zbog njegovih sramnih reči! (VIDEO)

Beograd

POTOP I U BEOGRADU! Nevreme napravilo haos, na mrežama snimci gejzera, vodopada i reka u gradu (VIDEO)