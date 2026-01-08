HAOS U IRANU: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija (VIDEO)

Potpuni haos je trenutno na ulicama Irana.

Naime, u ovoj zemlji u pokušaju je sprovođenje obojene revolucije.

Demonstranti divljaju širom zemlje, a uznemirujući snimci dolaze iz Teherana gde demonstranti pale državne zgrade.

Tako je u celoj zemlji.

Podsetimo, iranske vlasti danas su ograničile pristup internetu u Teheranu i drugim regionima, dok masovni protesti protiv vlade ulaze u 12. dan, a najmanje 35 ljudi, uključujući četvoro dece, poginulo je u nasilju.

Video shows one of the crowds gathered in Tehran, Iran. pic.twitter.com/7DbsXu2NM1 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) 08. јануар 2026.

