HAOS U IRANU: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija (VIDEO)

Potpuni haos je trenutno na ulicama Irana.
Naime, u ovoj zemlji u pokušaju je sprovođenje obojene revolucije.
Demonstranti divljaju širom zemlje, a uznemirujući snimci dolaze iz Teherana gde demonstranti pale državne zgrade.
08. јануар 2026.
Tako je u celoj zemlji.
Podsetimo, iranske vlasti danas su ograničile pristup internetu u Teheranu i drugim regionima, dok masovni protesti protiv vlade ulaze u 12. dan, a najmanje 35 ljudi, uključujući četvoro dece, poginulo je u nasilju.
Video shows one of the crowds gathered in Tehran, Iran.
Iran je danas zatvorio pristup internetu u Teheranu i nekoliko drugih ključnih regiona, dok se nasilje tokom 12. dana protesta protiv vlade nastavlja.
