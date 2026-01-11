Pao plafon u tržnom centru u Solunu: Povređena žena

U tržnom centru Kosmos u Solunu, u Grčkoj, srušio se plafon jednog lokala na prvom spratu i to u trenutku kada je na tom mestu bio veliki broj ljudi. Prilikom pada plafona jedna žena je povređena.

Incident se dogodio u subotu popodne, u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u okviru tržnog centra, u zoni gde se nalaze restorani i objekti brze hrane.

U nesreći je povređena žena stara 45 godina, koja je zadobila povrede glave i vrata. Kako je saopšteno, ona je bila svesna i vozilom hitne pomoći prevezena je u bolnicu Papanikolau, pišu grčki mediji.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se pala konstrukcija i ljudi koji su se okupili da pomognu povređenoj ženi.

Autor: D.Bošković