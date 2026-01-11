STOP TRAMPU IZ BRISELA: Grenland nije Iran, ne igraj se vojskom!

Iz samog srca Brisela stigao je brutalan odgovor na američke ambicije prema strateški ključnom ostrvu! Belgijski ministar odbrane Teo Franken oštro je kritikovao politiku Vašingtona, ističući da su pretnje vojnom intervencijom na Grenlandu put u propast NATO alijanse.

Franken je bio više nego jasan u svojoj poruci administraciji Donalda Trampa, naglašavajući da Grenland nije država kojom se može manipulisati silom.

"Grenland nije Venecuela ili Iran!"

Belgijski ministar je upozorio da bi bilo kakav vojni potez SAD prema ovom ostrvu značio kraj savezništva kakvo poznajemo.

„Grenland nije Venecuela i nije Iran. Ovde se radi o pitanju opstanka NATO. Tamo se ne sme vojno intervenisati, inače će se to jako loše završiti“, odbrusio je Franken.

On je priznao da je već obavio razgovore sa ambasadorom SAD i predstavnicima pri NATO-u, stavljajući im do znanja da bi vojne pretnje savezniku izazvale nesagledive probleme.

Rešenje je u jačanju NATO-a, a ne u pretnjama

Dok SAD izražavaju zabrinutost zbog prisustva ruskih i kineskih brodova u tim vodama, Franken smatra da izlaz nije u američkoj sili, već u zajedničkom delovanju alijanse.

„SAD jednostavno ne mogu sebi dozvoliti da vojno prete savezniku i to mora da prestane. Rusiji i Kini se mora staviti do znanja da je Grenland teritorija NATO, ali kroz pojačano prisustvo celog saveza“, naglasio je ministar.

Korist imaju samo neprijatelji

Franken je apelovao na jedinstvo unutar NATO-a, upozoravajući da svaki unutrašnji razdor direktno ide na ruku neprijateljima. Pozvao je saveznike da prestanu sa međusobnim pretnjama i počnu da rade zajedno pre nego što situacija izmakne kontroli.

Autor: Dalibor Stankov