SVI NA NOGAMA: Tramp poslao ultimatum Teheranu, Izrael sprema udar, berze strahuju od skoka cene nafte!

Situacija na Bliskom istoku večeras je dostigla tačku ključanja. Prema izveštajima vodećih svetskih agencija, nova administracija Donalda Trampa uputila je dramatičan ultimatum vlastima u Teheranu, dok izraelske snage (IDF) završavaju pripreme za, kako se navodi, "odlučujući odgovor" na iranske pretnje.

Napetost se oseća na svakom koraku, a svetske berze su već reagovale oštrim skokom cena energenata.

Tajni pregovori i "poslednja šansa"

Kako prenosi The Wall Street Journal (WSJ), visoki zvaničnici SAD i Irana održali su tajni sastanak u Omanu. Trampov tim je navodno postavio jasne uslove: potpuna obustava obogaćivanja uranijuma u zamenu za ekonomski paket, ili će se Teheran suočiti sa "neviđenim posledicama".

Izrael u stanju pune borbene gotovosti

Istovremeno, agencija Reuters javlja da je Izrael podigao borbenu gotovost na najviši nivo. Aktiviran je dodatni broj baterija sistema "Gvozdena kupola", a vazduhoplovstvo vrši intenzivne nalete u blizini severnih granica.

"Vreme za diplomatiju ističe. Naša obaveza je da zaštitimo narod od svake pretnje, bez obzira na cenu", izjavio je izraelski ministar odbrane, prenosi AP.

Nosači aviona u Crvenom moru

Kao podršku svojim saveznicima, Pentagon je naredio pomeranje udarne grupe nosača aviona ka moreuzu Bab el-Mandeb. Al Jazeera izveštava da iranska revolucionarna garda (IRGC) na ovo odgovara masovnim vojnim vežbama u Ormuskom prolazu, preteći potpunom blokadom svetske trgovine naftom.

Haos na berzama: Nafta leti u nebo

Ekonomski analitičari Bloomberg-a upozoravaju da bi cena sirove nafte mogla da probije granicu od 150 dolara po barelu ukoliko dođe do prvog ispaljenog projektila. To bi izazvalo inflacioni šok koji bi osetila svaka porodica u Evropi i svetu.

Autor: Dalibor Stankov