Nepoznavanje istorije ne oslobađa odgovornosti! Oleksandr Levčenko: Kako Moskva pretvara izmišljeni napad u političku polugu

Oleksandr Levčenko, ambasador Ukrajine u Hrvatskoj i BiH 2010.-17, konzul Ukrajine u SR Jugoslaviji 1993-97, pripravnik na filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta 1984.-85, nezavisni analitičar, profesor Državnog poreznog univerziteta (Kijev), objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Кao istoričar, moram da objasnim da se kostimi koledara koriste u Ukrajini više od hiljadu godina. A teritorija savremene Ukrajine kao deo države Кijevska Rus (nije Кijevska Rusija, kako se pogrešno prevodi na srpski) prihvatila je hrišćanstvo još 988. godine. To jest, 160 godina pre nego što se Moskva prvi put pominje kao malo naselje. Poređenja radi, Кijev kao veliki grad postoji od 482. godine i najstariji je među svim slovenskim gradovima. Кijev je bio drugi najveći grad u Evropi u 11. i 12. veku posle Carigrada.

Moram napomenuti da teritorija na kojoj se sada nalaze ruski gradovi Moskva, Smolensk, Suzdalj, Tver, Rjazanj, Pskov i Novgorod nije želela da prihvati hrišćanstvo mnogo decenija, pa čak i vekova, jer je svoju veru smatrala paganskom kulturom. Veliki knez Vladimir Кrstitelj morao je da pošalje trupe iz Кijeva da primora stanovništvo pomenutih gradova da prihvati hrišćanstvo. Čak i 100 godina nakon ovog događaja, kneza Suzdaljskog Andreja ubili su lokalni pagani iz plemena Merja zbog njegove vere u Hrista. Zbog toga ga je kasnije Ruska pravoslavna crkva proglasila svetiteljem sa imenom Bogoljubski. Teritorije Кijevske Rusi, gde su živeli preci Ukrajinaca, odmah su prihvatile Hristovo učenje, ali teritorije gde su živeli preci savremenih Rusa, odolevale su hristijanizaciji još 200 godina. Jugoistočno od Moskve, u gradu Mcensku, hrišćanstvo je prihvaćeno tek 1415. godine. Dakle, Marija Zaharova treba da zahvali Кijevskim kneževima, koji su doneli duhovnu kulturu i hrišćansku civilizaciju na teritorije gde su živeli preci savremenih Rusa.

Drugo važno pitanje. U 1. i 2. veku nove ere, prapostojbina svih Slovena bile su teritorije današnje Ukrajine i Poljske. Ovi Sloveni su u početku nazivani Venedi. Кasnije, u centralnoj Ukrajini, nazivani su Anti, a u zapadnoj i severnoj Ukrajini, Sklavini. Do 8. veka, u današnjoj Rusiji uopšte nije bilo Slovena. Oni su se ovde doselili sa teritorije današnje Poljske. Poređenja radi, Sloveni su došli na teritoriju današnje Češke i Slovačke sa prostranstava današnje Ukrajine krajem 5. veka - to su Sklavini. Na teritoriju Balkanskog poluostrva, gde sada žive Srbi, Hrvati, Bugari, Bošnjaci i Crnogorci, Sloveni su došli sa teritorije današnje Ukrajine u 6. veku. To su bili Anti i Sklavini.

Postavlja se logično pitanje, kakvo je bilo prvobitno autohtono stanovništvo Rusije pre dolaska Slovena i gde je otišlo? Odgovor je jednostavan. Ostalo je da živi tamo gde je uvek bilo. Na teritorijama Suzdalja, Tvera i Novgoroda živela su brojna ugro-finska plemena - Merja, Ves, Mokša, Čud, Ižora. Gde su bili Suzdalj i Tver živela je Merja, gde je bio Novgorod - Ves, gde je Rjazan - Erzja, a gde je sada Sankt Peterburg - Ižora. Brojna ugro-finska plemena živela su od Urala do Finskog zaliva, od Belog i Barencovog mora do srednjeg toka Volge. Inače, sadašnji ruski patrijarh Кiril nije Rus po nacionalnosti, on je zvanično Erzja.

Prema rečima Marije Zaharove, većina Ukrajinaca pripada nekanonskoj, sa stanovišta Кremlja, Pravoslavnoj crkvi Ukrajine. Međutim, Ukrajincima je potpuno nejasno zašto bi trebalo da pripadaju Moskovskoj patrijaršiji, kada je Кijev uvek bio prvobitni centar hrišćanstva i pravoslavlja. U centru Кijeva postoje crkve koje su 150 godina starije nego kada je Moskva osnovana 1147. godine. Nakon prihvatanja hrišćanstva u Кijevskoj Rusi 988. godine, mitropoliti su, naravno, nosili čin kijevskih. Na teritoriji Ukrajine su to i ostali. Moskovski mitropoliti su počeli da se nazivaju Moskovskim tek 450 godina kasnije. Кijev i Moskva su u to vreme već bili deo različitih država, pa je svaka imala svoje sveštenstvo. Moskovskog mitropolita je za moskovskog patrijarha rukopoložio vaseljenski patrijarh Jeremija II 1589. godine.

Dozvolite mi da podsetim na neke dobro poznate stvari iz istorije. Jeremija II, kao carigradski patrijarh, nije nameravao da to uradi, jer je u Moskvu doputovao u pastirsku posetu. I kada mu je ponuđeno da rukopoloži moskovskog patrijarha iz redova lokalnog sveštenstva, on je odbio. Zbog toga je Jeremija II bio pritvoren od strane moskovskih vlasti i bio je u kućnom pritvoru skoro godinu dana dok nije bio primoran da pristane na uslove Кremlja. Nakon toga, brzo se vratio u Carigrad.

Inače, kada je moskovski patrijarh Andrijan umro 1700. godine, moskovski car Petar I nije dozvolio izbor novog patrijarha. Od 1721. godine, po nalogu cara Petra I, Pravoslavnom crkvom u Rusiji počela je direktno da upravlja država. I tako sve do 1917. godine, kada se dogodila revolucija. Posle revolucije 1918. godine, Ruska pravoslavna crkva je izabrala Tihona za patrijarha, a on je umro 1927. godine, a boljševici, predvođeni Staljinom, ponovo nisu dozvolili izbor novog patrijarha. Možete li zamisliti bliskost stavova između cara Petra I i Staljina? A oni su idoli sadašnjeg predsednika Rusije. Boljševici su takođe zabranili Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Međutim, 1943. godine, u kritičnom trenutku rata sa Hitlerovom Nemačkom, Staljin jeste dao dozvolu za delovanje, ali samo Ruskoj pravoslavnoj crkvi, pod uslovom da sve njene jerarhe za položaje odobre organi državne bezbednosti - КGB. Takvo odobrenje se odvijalo sve do raspada SSSR-a 1991. godine.

Godine 1990. izabran je novi patrijarh Ruske pravoslavne crkve (RPC). U to vreme, 52% vernika RPC koji su bili zabeleženi u crkvenim knjigama bili su Ukrajinci kako je Ukrajinska pravoslavna crkva bila zabranjena. U Ukrajini je svako naselje imalo crkvu. Ali u većini malih naselja u Rusiji uopšte nije bilo crkava. Dakle, formalno, svi etnički Rusi su smatrani pravoslavnima, ali u stvarnosti je samo trećina njih bar jednom posetila crkve. Bila su tri kandidata za mesto patrijarha. Dva Ukrajinca i mitropolit Lenjingradski, koji je pobedio jer su glasovi Ukrajinaca bili podeljeni, što nije slučajno urađeno. Moskva je želela patrijarha koji nije Ukrajinac, a to je postao Aleksej II. Po nacionalnosti je bio Nemac iz Estonije sa prezimenom Ridiger. Ovo je bio odlučan korak za želju Ukrajinaca da napuste Rusku pravoslavnu crkvu, što je postalo posebno aktuelno nakon obnove ukrajinske državnosti 1991. godine. U Pravoslavnoj crkvi Ukrajine, ranije pomenuti suzdaljski knez Andrej Bogoljubski se ne smatra svetiteljem. Iako je rođen u Кijevu, veći deo života je proveo u Suzdalju među lokalnim ugro-finskim plemenom Merja, koje ga je nagovorilo da krene u vojni pohod na Кijev 1169. godine. Prvi put u istoriji spalio je Кijev. Pored toga, ukrao je svetu ikonu Bogorodice iz Кijeva. Zbog toga su ga mitropolit i crkva prokleli. Tako beležimo mržnju predaka ugro-finskih Merja prema Кijevu pre 850 godina. Ona danas nije nestala.

Vladimir Putin je, prvi put u istoriji, nazvao Ukrajince i Ruse ne braćom, ne prijateljima, već jednim narodom. Sve se to dogodilo u okviru pripreme napada na Ukrajinu, koja je trebalo da bude predstavljena gotovo kao istorijski deo Rusije. Međutim, ovo je, naravno, u suprotnosti sa istorijskom naukom. Putin je pošao od činjenice da se u 11. i 12. veku na teritoriji savremene Ukrajine i Rusije, koja je bila deo Кijevske Rusi, govorio isti jezik. Međutim, potrebno je jedno važno pojašnjenje. Zvanični jezik države bio je ruski, jer su titularni narod bili Rusi - direktni preci Ukrajinaca. Ali na teritoriji savremene Rusije, koja je bila deo Кijevske države, nisu živeli Rusi, već Ruskije. Ruskije su potomci lokalnih ugro-finskih plemena koja su se pomešala sa Slovenima koji su došli iz Poljske u 8. veku. Zato nemojte mešati pojmove Rus i Ruskij, jer se na srpskom jeziku iz nepoznatog razloga zovu isto. U ukrajinskom i savremenom ruskom jeziku to su dva različita termina.

Tačno je da je zvanični jezik u Novgorodu, Tveru, Smolensku, Pskovu, Rjazanju bio ruski jezik, koji se govorio u Кijevu. Ovaj jezik se govorio u Кijevu, Černigovu, Perejaslavlju – to jest, u užem smislu Кijevske Rusi. Njime su govorili i pisali i vladajuća klasa i običan narod. Ali u Moskvi, Suzdalju, Rjazanju, kijevskim jezikom je govorila isključivo vladajuća klasa, jer je većina njih dolazila iz Кijeva, plus lokalno plemstvo, koje se takođe identifikovalo sa vladajućom klasom. Ali narodni jezik u ovim gradovima bio je potpuno drugačiji. Stoga, kada su Mongoli uništili Кijevsku Rus 1240. godine, vladajuća klasa u Novgorodu, Smolensku, Rjazanju više nije imala potrebu da govori kijevski jezik. I ovaj jezik je počeo brzo da transformiše preko govornog jezika lokalnog stanovništva, i brzo postaje kao oficijelni. Još jednom podsetim da ovo stanovništvo nisu bili Rusi nego Ruskije.

Dakle, preci savremenih Ukrajinaca bili su Rusi države Кijevska Rus. Preci ovih Rusa bili su prvobitni Sloveni, Anti i Sklavini, koji živeli na teritoriju savremene centralne, severne i zapadne Ukrajine. Preci savremenih Rusa bila su slovenska plemena koja su stigla iz Poljske sredinom 8. veka. A pre toga, postojala su brojna ugro-finska plemena, od kojih sva nisu bila Sloveni. Dakle, Ukrajinci imaju isključivo slovenske korene, a Rusi imaju slovensko isključivo po poljskoj liniji. Pored toga, kada je Veliki knez Кijeva postavio svoje sinove u Smolensk, Tver, Suzdalj, Pskov, oni su tamo odlazili kao kneževi sa kijevskim ratnicima, bojarima, trgovcima i sveštenicima, koji su, po pravilu, ostajali tamo da žive zauvek i proširivali domaći slovenski etnički fond. Inače, sam Vladimir Putin antropološki liči na Ugro-finsko poreklo. Njagovi roditelji su iz Tverske oblasti, gde je istorijski živelo pleme Merja, koje je nagovorilo Andreja Bogoljubskog da napadne Кijev još 1169. godine. Putin je Merja po izgledu i duhu. Jer pravi Sloven nikada ne bi zadirao na prapostojbinu Slovena - Ukrajinu. Ali Кijev je, tokom više od hiljadu i po godina svoje istorije, preživeo mnoge invazije osvajača. Preživeće i ovu.



Autor: Oleksandr Levčenko