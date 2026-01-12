AKTUELNO

Svet

DRAMA U ZAGREBU: Nožem i pištoljem hteo da ubije muškarca

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

Prolazili smo i kod semafora smo videli tri policijska automobila. Okružili su "mazdu" koja je stajala sa otvorenim prtljažnikom. Videli smo jednog muškarca kako sedi u jednom od policijskih automobila, rekla je čitateljka portala 24sata.hr koja je snimila hapšenje muškarca u Zagrebu.

Naime, u Domobranskoj ulici na Črnomercu, u subotu oko 9 sati, dok je 51-godišnjak sedeo u svom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka, prišao mu je nepoznati muškarac i nožem pokušao da ga povredi.

Oštećeni je uspeo da se odbrani od napada, nakon čega je nepoznati muškarac u njega uperio vatreno oružje. Oštećeni je uspeo da pobegne, dok se osumnjičeni takođe udaljio "mazdom" zagrebačkih registarskih oznaka.

Policajci su se odmah dali u potragu za napadačem, a 70-godišnjeg muškarca koji se dovodi u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog dela uočili su u saobraćaju između Utrina i Sopota u Novom Zagrebu.

U vozilu su pronađeni i oduzeti nož i vatreno oružje, a muškarac je uhapšen i priveden.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke završili su istragu nad 70-godišnjakom zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistva u pokušaju na štetu 51-godišnjaka.

Nakon završene istrage protiv osumnjičenog 70-godišnjaka, policijski službenici su Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu dostavili krivičnu prijavu, a on je predat pritvorskom nadzorniku, saopštila je zagrebačka policija.

Autor: S.M.

#Napad

#Nož

#Pištolj

#Ubistvo

#Zagreb

POVEZANE VESTI

Domaći

DA LI JE OVO PREVIŠE ČAK I ZA NJU?! Soraja objavila nove fotografije sa egzotične destinacije, a njen stajling izazvao HAOS ne mrežama! ''Fali ti pola

Region

ŠOK! Turisti uživali na bazenu, a onda je GRDOSIJA ULETELA U DVORIŠTE: Evo kakav je epilog

Svet

Prvi snimci sa mesta pucnjave u Grčkoj: Jedna osoba ubijena, druga u bolnici! LJudi su mislili da je TERORISTIČKI NAPAD

Politika

Skandal nad skandalima! Blokaderi sa FPN krenuli u legalizaciju Adema Jašarija i terorističkog pokreta OVK!

Ostali sportovi

ŠOK U VARAŽDINU: Marko Bojković izgubio na FNC 25

Ostali sportovi

Novi skandal u Parizu! Posle Majdova još jedan džudista BRUTALNO POKRADEN! Borac grcao u suzama