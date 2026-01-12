DRAMA U ZAGREBU: Nožem i pištoljem hteo da ubije muškarca

Prolazili smo i kod semafora smo videli tri policijska automobila. Okružili su "mazdu" koja je stajala sa otvorenim prtljažnikom. Videli smo jednog muškarca kako sedi u jednom od policijskih automobila, rekla je čitateljka portala 24sata.hr koja je snimila hapšenje muškarca u Zagrebu.

Naime, u Domobranskoj ulici na Črnomercu, u subotu oko 9 sati, dok je 51-godišnjak sedeo u svom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka, prišao mu je nepoznati muškarac i nožem pokušao da ga povredi.

Oštećeni je uspeo da se odbrani od napada, nakon čega je nepoznati muškarac u njega uperio vatreno oružje. Oštećeni je uspeo da pobegne, dok se osumnjičeni takođe udaljio "mazdom" zagrebačkih registarskih oznaka.

Policajci su se odmah dali u potragu za napadačem, a 70-godišnjeg muškarca koji se dovodi u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog dela uočili su u saobraćaju između Utrina i Sopota u Novom Zagrebu.

U vozilu su pronađeni i oduzeti nož i vatreno oružje, a muškarac je uhapšen i priveden.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke završili su istragu nad 70-godišnjakom zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistva u pokušaju na štetu 51-godišnjaka.

Nakon završene istrage protiv osumnjičenog 70-godišnjaka, policijski službenici su Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu dostavili krivičnu prijavu, a on je predat pritvorskom nadzorniku, saopštila je zagrebačka policija.

Autor: S.M.