DEČAK (16) UMRO DOK JE ČISTIO SNEG! Strašna tragedija u Bavarskoj: Ubila ga struja, nije mu bilo spasa

Tinejdžer (16) je poginuo u Nemačkoj dok je pokušavao da očisti sneg sa dalekovoda.

Doživeo je strujni udar (20.000 volti) dok je pokušavao da ukloni sneg sa vodovoda koristeći teleskopske makaze za orezivanje metala.

Dečak preminuo u bolnici

Tinejdžer koji je imao samo 16 godina, bio je u pratnji dva prijatelja.

Prvobitno je helikopterom prebačen u bolnicu sa teškim povredama. Preminuo je par dana kasnije od zadobijenih povreda.

- Svako ko dođe u direktan ili indirektan kontakt sa ovim vodovima rizikuje ozbiljne ili čak smrtonosne povrede - izjavili su policajci.

- Čak je i približavanje nadzemnim vodovima izuzetno opasno, a visoki napon može izazvati smrtonosni strujni udar.

