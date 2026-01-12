AKTUELNO

Svet

Užas! Žena pucala na kuću bivšeg dečka, povređen maloletni dečak

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs

Dvadesetdevetogodišnja žena provodila je vreme sa majkom dečaka i ženom za koju se ispostavilo da je bivša devojka njenog dečka, izveštava People.

Kortez se posvađala sa rivalkom i, besna, iskalila bes na svog dečka, izbacivši ga iz kuće.

On je, zauzvrat, pretio da će se vratiti i pucati u celu njenu porodicu. Kasnije je žena stigla do kuće svog dečka sa puškom i počela da trubi da neko izađe i otvorila je vatru na kuću.

U tom trenutku, mali Finiks je stajao na ulaznim vratima sa trotinetom. Metak je pogodio dečaka u levu stranu lica; izgubio je nekoliko zuba, ali je preživeo i sada se oporavlja u bolnici. Žena se predala policiji i protiv nje je podignuta optužnica.

Snimak i fotografije pogledajte ovde.

Autor: S.M.

#Devojka

#Dečak

#Pucnjava

#bivši dečko

#povređen

