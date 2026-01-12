Žena pronašla telo supruga u jarku, a ono što je videla na licu mesta je JEZIVO! Sve je ukazivalo na jednu stvar

Telo muškarca pronađeno je u jarku pored puta u Nemačkoj. Pored njega sedeo je njegov pas - američki buldog.

Kako je istraga utvrdila, povrede jasno ukazuju na fizički obračun sa životinjom, pas je napao čoveka i smrtno ga povredio.

Telo našla supruga

Telo muškarca pronašla je njegova supruga i odmah obavestila hitne službe.

Međutim, lekar hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt muškarca.

Veterinarska služba je potom oduzela psa. Prema policijskim navodima, životinja se sada nalazi u ustanovi za dobrobit životinja.

Autor: Iva Besarabić