Žena pronašla telo supruga u jarku, a ono što je videla na licu mesta je JEZIVO! Sve je ukazivalo na jednu stvar

Telo muškarca pronađeno je u jarku pored puta u Nemačkoj. Pored njega sedeo je njegov pas - američki buldog.
Kako je istraga utvrdila, povrede jasno ukazuju na fizički obračun sa životinjom, pas je napao čoveka i smrtno ga povredio.
Telo našla supruga
Telo muškarca pronašla je njegova supruga i odmah obavestila hitne službe.
Međutim, lekar hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt muškarca.
Veterinarska služba je potom oduzela psa. Prema policijskim navodima, životinja se sada nalazi u ustanovi za dobrobit životinja.
