U PARIZU POČINJE ISTORIJSKO SUĐENJE: Sve ili ništa za Marin Le Pen - U igri politička karijera ili sudbina Francuske?

Pred Apelacionim sudom u Parizu danas počinje razmatranje žalbe liderke francuske opozicije Marin Le Pen na prvostepenu presudu kojom joj je zabranjeno da se u narednih pet godina kandiduje za bilo koju javnu funkciju.

Sudski postupak trajaće mesec dana, dok se odluka očekuje do leta. Presuda će biti ključna za utvrđivanje da li Marin Le Pen može da učestvuje na predsedničkim izborima 2027. godine.

Liderka Nacionalnog okupljanja trenutno vodi u svim relevantnim anketama, prenosi France 24.

Le Pen je u martu prošle godine osuđena na četiri godine zatvora i novčanu kaznu od 100.000 evra, uz zabranu obavljanja javnih funkcija. Sud je utvrdio da su ona i još 24 bivša poslanika Evropskog parlamenta zloupotrebili 3,2 miliona evra sredstava EU. Na presudu se žalilo 12 osuđenih.

Nakon izricanja presude, predsedavajuća sudija Benedikt de Pertuis dobila je pretnje smrću, zbog čega joj je dodeljena policijska zaštita.

U decembru je nemački „Špigl“ objavio da je Vašington razmatrao mogućnost uvođenja sankcija sudijama koje su osudile Le Penovu. Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je presudu, ocenivši je kao „lov na veštice“, i javno pozvao na njeno oslobađanje.

Ukoliko Apelacioni sud potvrdi prvostepenu odluku, Le Pen može da se obrati Kasacionom sudu. Njegov predsednik Kristof Sular izjavio je da će sud, „ukoliko bude moguće“, nastojati da donese odluku pre predsedničkih izbora.

Postoji i treći scenario, prema kojem bi Le Pen ponovo mogla biti osuđena, ali bez zabrane obavljanja javnih funkcija ili sa kraćim vremenskim ograničenjem. U tom slučaju mogla bi da se kandiduje, ali sa ozbiljno narušenim političkim legitimitetom.

Ako Le Pen ne bude kandidat, Nacionalno okupljanje će, prema najavama, na izbore izaći sa svojim predsednikom Žordanom Bardelom, koji je, prema anketi objavljenoj krajem novembra, trenutno favorit u predsedničkoj trci.

Autor: D.Bošković