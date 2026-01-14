SVET NA IVICI RATA: Iran kreće sa pogubljenjima, Teheran naciljao američke baze u regionu! (FOTO/VIDEO)

Situacija na Bliskom istoku jutros je doživela dramatičnu eskalaciju.

Uprkos direktnim pretnjama Donalda Trampa da će Amerika preduzeti "veoma snažnu akciju", vlasti u Teheranu su najavile hitna suđenja i pogubljenja demonstranata, dok je vojska podignuta na najviši nivo borbene gotovosti.

Brutalna poruka susedima: Američke baze su mete!

Visoki iranski zvaničnik potvrdio je za Rojters da je Teheran uputio zvanično upozorenje zemljama u regionu – od Saudijske Arabije i UAE do Turske. Poruka je jasna: ako SAD napadnu Iran sa vaših teritorija, vaše zemlje će biti meta naših vazdušnih udara.

"Zatraženo je od tih zemalja da spreče napad Vašingtona na Iran, u suprotnom, američke baze na njihovom tlu će biti spaljene", navodi izvor iz Teherana.

🇮🇷 𝐈𝐑𝐀𝐍 🇮🇷

Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam-Hossein Mohsani-Azaei, a déclaré ce matin que l'Iran s'efforçait d'organiser des procès publics pour les responsables des émeutes survenues lors des manifestations, et que la priorité serait donnée à la poursuite des… pic.twitter.com/x1umKTjnAs — Beau Gosse Prétentieux_Backup (@BoGossPrebackup) 14. јануар 2026.

Edžeji: "Pogubljenja moraju biti odmah!"

Šef iranskog pravosuđa, Golamhosein Mohseni-Edžeji, direktno je prkosio Trampu izjavom da kazne moraju biti izvršene bez odlaganja.

„Ako želimo da uradimo nešto, moramo to odmah. Za dva-tri meseca neće imati isti efekat“, poručio je Edžeji, najavljujući javna suđenja za više od 2.500 ljudi koliko je do sada uhapšeno u krvavim protestima.

Bilans užasa: Više od 2.500 mrtvih

Prema podacima organizacije HRANA, u proteklih 17 dana protesta u Iranu je stradalo 2.571 osoba. Među žrtvama je i 12 maloletnika, dok demonstranti na ulicama cepaju zastave Islamske Republike i pozivaju na povratak šaha Reze Pahlavija.

Kina upozorava Ameriku

Dok iranska vojska tvrdi da je spremnija nego u "Dvanaestodnevnom ratu" sa Izraelom 2025. godine, oglasio se i Peking. Kina se oštro protivi bilo kakvoj intervenciji SAD u Iranu, naglašavajući da pretnje silom samo produbljuju krizu.

Autor: Dalibor Stankov