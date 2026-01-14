AKTUELNO

Svet

SVET NA IVICI RATA: Iran kreće sa pogubljenjima, Teheran naciljao američke baze u regionu! (FOTO/VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP ||

Situacija na Bliskom istoku jutros je doživela dramatičnu eskalaciju.

Uprkos direktnim pretnjama Donalda Trampa da će Amerika preduzeti "veoma snažnu akciju", vlasti u Teheranu su najavile hitna suđenja i pogubljenja demonstranata, dok je vojska podignuta na najviši nivo borbene gotovosti.

Foto: Tanjug AP

Brutalna poruka susedima: Američke baze su mete!

Visoki iranski zvaničnik potvrdio je za Rojters da je Teheran uputio zvanično upozorenje zemljama u regionu – od Saudijske Arabije i UAE do Turske. Poruka je jasna: ako SAD napadnu Iran sa vaših teritorija, vaše zemlje će biti meta naših vazdušnih udara.

"Zatraženo je od tih zemalja da spreče napad Vašingtona na Iran, u suprotnom, američke baze na njihovom tlu će biti spaljene", navodi izvor iz Teherana.

Edžeji: "Pogubljenja moraju biti odmah!"

Šef iranskog pravosuđa, Golamhosein Mohseni-Edžeji, direktno je prkosio Trampu izjavom da kazne moraju biti izvršene bez odlaganja.

„Ako želimo da uradimo nešto, moramo to odmah. Za dva-tri meseca neće imati isti efekat“, poručio je Edžeji, najavljujući javna suđenja za više od 2.500 ljudi koliko je do sada uhapšeno u krvavim protestima.

Bilans užasa: Više od 2.500 mrtvih

Prema podacima organizacije HRANA, u proteklih 17 dana protesta u Iranu je stradalo 2.571 osoba. Među žrtvama je i 12 maloletnika, dok demonstranti na ulicama cepaju zastave Islamske Republike i pozivaju na povratak šaha Reze Pahlavija.

Kina upozorava Ameriku

Dok iranska vojska tvrdi da je spremnija nego u "Dvanaestodnevnom ratu" sa Izraelom 2025. godine, oglasio se i Peking. Kina se oštro protivi bilo kakvoj intervenciji SAD u Iranu, naglašavajući da pretnje silom samo produbljuju krizu.

Autor: Dalibor Stankov

#Bliski istok

#Donald Tramp

#Iran

#Rat

#SAD

#Saudijska Arabija

#Turska

#pogubljenja

#protesti

