'AMERIKA ĆE NAPASTI IRAN U NAREDNA 24 SATA?!' Stiglo dramatično upozorenje, SAD povlači osoblje

Američka vojna intervencija protiv Irana mogla bi da usledi u naredna 24 sata, tvrde evropski i izraelski zvaničnici, dok Vašington povlači deo osoblja iz baza širom Bliskog istoka zbog rastućih tenzija i pretnji Teherana, piše Rojters.

Sjedinjene Države povlače deo osoblja iz baza na Bliskom istoku, a američki zvaničnik je to rekao u sredu, nakon što je visoki iranski zvaničnik rekao da je Teheran upozorio svoje susede da će napasti američke baze ako Vašington napadne.

Dok iransko rukovodstvo pokušava da uguši najgore domaće nemire sa kojima se Islamska Republika ikada suočila, Teheran nastoji da odvrati ponovljene pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će intervenisati u ime antivladinih demonstranata.

Američki zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da Sjedinjene Države povlače deo osoblja iz ključnih baza u regionu kao meru predostrožnosti s obzirom na pojačane regionalne tenzije.

Dva evropska zvaničnika rekla su da je američka vojna intervencija verovatna, a jedan je rekao da bi mogla doći u naredna 24 sata. Izraelski zvaničnik je takođe rekao da izgleda da je Tramp doneo odluku da interveniše, iako obim i vremenski okvir još nisu razjašnjeni.

Katar je saopštio da se povlačenje iz njegove vazduhoplovne baze Al Udeid, najveće američke baze u regionu, „preduzima kao odgovor na trenutne regionalne tenzije“.

Trojica diplomata su rekla da je nekim pripadnicima osoblja rečeno da napuste bazu, iako nije bilo neposrednih znakova da je veliki broj vojnika prebačen autobusima do fudbalskog stadiona i tržnog centra, kao što se dogodilo nekoliko sati pre iranskog raketnog napada prošle godine.

Tramp je više puta pretio da će intervenisati u znak podrške demonstrantima u Iranu, gde je prijavljeno da su hiljade ljudi poginule u suzbijanju protesta protiv klerikalne vlasti.

Iran i njegovi zapadni neprijatelji su nemire, koji su počeli pre dve nedelje kao demonstracije protiv teških ekonomskih uslova i brzo eskalirali poslednjih dana, opisali kao najnasilnije od Islamske revolucije 1979. godine, kojom je uspostavljen iranski sistem klerikalne vlasti.

Iranski zvaničnik je rekao da je poginulo više od 2.000 ljudi. Grupa za ljudska prava procenila je broj žrtava na više od 2.600.

Iran „nikada nije suočio ovoliko razaranja“, rekao je u sredu načelnik Generalštaba oružanih snaga Abdolrahim Musavi, okrivljujući strane neprijatelje. Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro je opisao „najnasilniju represiju u savremenoj istoriji Irana“.

Iranske vlasti optužile su Sjedinjene Države i Izrael za podsticanje nemira, koje sprovode ljudi koje nazivaju naoružanim teroristima.

