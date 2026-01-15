AKTUELNO

Svet

UZBUNA U BARSELONI! Policija okružila avion iz OVOG GRADA zbog pretnji

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Španska policija okružila je putnički avion koji je sleteo u Barselonu zbog "pretnje unutar aviona", piše Daily Mail.

Reč je o avionu Turskih Airlines-a koji je jutros poleteo iz Istanbula za Barselonu.

El Confidential navodi kako je reč o pretnji bombom.

Španski El Nacional piše kako su putnički avion iznad Mediteranskog mora pratili vojni avioni španske i francuske vojske. Pretnja je otkrivena oko 10 sati dok je avion leteo nad Italijom.

Policija je ušla u avion na kojem se nalazi 148 putnika i sedam članova posade. Oni su se iskrcali kasnije i u sigurnoj su zoni.

Istraga se nastavlja.

Autor: S.M.

