UZBUNA U BARSELONI! Policija okružila avion iz OVOG GRADA zbog pretnji

Španska policija okružila je putnički avion koji je sleteo u Barselonu zbog "pretnje unutar aviona", piše Daily Mail.

Reč je o avionu Turskih Airlines-a koji je jutros poleteo iz Istanbula za Barselonu.

El Confidential navodi kako je reč o pretnji bombom.

Španski El Nacional piše kako su putnički avion iznad Mediteranskog mora pratili vojni avioni španske i francuske vojske. Pretnja je otkrivena oko 10 sati dok je avion leteo nad Italijom.

Policija je ušla u avion na kojem se nalazi 148 putnika i sedam članova posade. Oni su se iskrcali kasnije i u sigurnoj su zoni.

Istraga se nastavlja.

Autor: S.M.