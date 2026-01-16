Drama u Seulu! Autobus udario u pešake: Dve osobe teško povređene

Dve osobe su teško povređene, a još 11 lakše kada je gradski autobus sleteo sa puta i udario u pešake u zapadnom Seulu, saopštili su danas zvaničnici spasilačke službe.

Saobraćajna nezgoda se dogodila oko 13.15 časova po lokalnom vremenu na raskrsnici blizu stanice Seodemun, kada je autobus takođe udario u zgradu i nekoliko vozila, preneo je Jonhap.

Među teško povređenima je pešak u pedesetim godinama sa slomljenom nogom i pešak u tridesetim godinama sa povredom glave.

Vozač autobusa, muškarac u pedesetim godinama, takođe je povređen, a policija planira da ga testira na drogu.

Dosadašnji rezultati ne ukazuju na to da je vozio u alkoholisanom stanju.

Svedoci su opisali mesto nesreće kao "bojno polje", dok su vlasti poslale 271 spasioca i 18 vozila za obezbeđenje i uklanjanje autobusa.

U toku je istraga o uzroku nezgode.

Autor: Marija Radić