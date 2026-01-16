Tresla se Južna Amerika: Meksiko pogodio SNAŽAN zemljotres

Meksiko je danas pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterrovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara i 45 kilometara udaljenosti od Akapulka.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca, objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio snažno, pri čemu su se kreveti zaljuljali i ljudi probudili, jer se zemljotres dogodio nešto pre 1.00 čas po lokalnom vremenu.

Autor: Marija Radić