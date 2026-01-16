BITKA ZA SEVERNI POL: Meloni traži od NATO-a koordinisanu akciju – Arktik postaje ključni front?

Italijanska premijerka Đorđa Meloni poručila je danas da Arktik mora ostati na samom vrhu prioriteta Evropske unije i NATO alijanse. Meloni smatra da je koordinisano vojno prisustvo ključno kako bi se očuvala stabilnost i sprečile potencijalne tenzije koje izazivaju "drugi akteri".

U poruci povodom predstavljanja nove italijanske arktičke strategije, Meloni je istakla da ovaj region dobija sve veći strateški značaj, ne samo zbog resursa, već i zbog globalne bezbednosti.

NATO mora da reaguje pre nego što bude kasno

Premijerka Italije smatra da je neophodno uspostaviti zajednički i usklađen pristup Atlantske alijanse na Arktiku.

"NATO bi trebalo da iskoristi priliku da razvije pristup sposoban da očuva stabilnost i bezbednost. Potrebno nam je koordinisano prisustvo kako bismo odgovorili na delovanje drugih aktera u regionu", prenela je njenu poruku agencija Ansa.

Zašto je Arktik postao "vruća tačka"?

Stručnjaci ocenjuju da se pod "drugim akterima" prvenstveno misli na pojačano prisustvo Rusije i Kine u arktičkom pojasu. Otapanje leda otvara nove plovne puteve, ali i pristup ogromnim prirodnim resursima, što Arktik pretvara u zonu potencijalnog sukoba interesa između Istoka i Zapada.

Meloni je naglasila da Italija, iako geografski nije na Arktiku, ima direktan interes u očuvanju bezbednosti ovog regiona, jer se bilo kakva destabilizacija na severu direktno odražava na stabilnost cele Evrope.

Autor: Dalibor Stankov