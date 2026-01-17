Fon der Lajen i Košta: Uvećane američke carine potkopale bi transatlantske odnose

Lideri Evropske unije upozorili su večeras da bi uvećane carine protiv osam evropskih zemalja koje je zbog protivljenja zauzimanju Grenlanda najavio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp "potkopale transatlantske odnose i rizikovale opasnu silaznu spiralu" u rastućoj krizi oko statusa tog ostrva.

U zajedničkom saopštenju predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ponovili su da su teritorijalni integritet i suverenitet fundamentalni principi međunarodnog prava.

"Oni su esencijalni za Evropu i za međunarodnu zajednicu u celini. Mi smo dosledno naglašavali naš zajednički transatlantski interes za mir i bezbednost na Arktiku, uključujući kroz NATO", navodi se u saopštenju, prenosi Gardijan.

Fon del Lajen i Košta su ukazali da je danska vojna vežba sprovedena sa saveznicima, odgovor na potrebu za jačanjem bezbednosti na Arktiku i ne predstavlja pretnju nikome.

"EU stoji u punoj solidarnosti sa Danskom i narodom Grenlanda. Dijalog ostaje esencijalan i mi smo posvećeni procesu koji je već započet prošle nedelje između Kraljevine Danske i SAD. Carine bi potkopale transatlantske odnose i rizikovale opasnu silaznu spiralu. Evropa će ostati ujedinjena, koordinisana i posvećena očuvanju svog suvereniteta", navodi se u saopštenju fon der Lajen i Košte.

Američki predsednik je poručio da SAD moraju da poseduju Grenland radi bezbednosti Arktika ocenivši da bi u suprotnom Rusija ili Kina preuzele to ostrvo.

Tramp je oštro kritikovao raspoređivanje trupa na Arktiku iz nekoliko zemalja NATO-a, uključujući Nemačku.

"Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Holandija i Finska su prisutne na Grenland iz nepoznatih razloga. Ovo je veoma opasna situacija za bezbednost, zaštitu i opstanak planete. Tarife će se primenjivati na sve imenovane zemlje", napisao je Tramp.

