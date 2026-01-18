AKTUELNO

STRAVIČAN INCIDENT U PARIZU! Srušio se peti sprat stambene zgrade, 50 ljudi propalo kroz pod! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Pedesetak ljudi bilo okupljeno na zabavi u stanu čiji se pod urušio, pri čemu je njih 20 povređeno.

Peti sprat stambene zgrade u 11. arondismanu Pariza srušio se tokom protekle noći na četvrti sprat u istoj zgradi, u trenutku kada je pedesetak ljudi bilo okupljeno na zabavi u stanu čiji se pod urušio, pri čemu je njih 20 povređeno, saopštila je vatrogasna brigada u francuskoj prestonici.

Pri urušavanju sprata zgrade, koje se dogodilo kada se pod privatnog stana na petom spratu urušio tokom proslave, jedna osoba je teško povređena i imala je srčani zastoj, a 19 osoba je zadobilo lakše povrede, prenosi televizija BFM.

Vatrogasci su iz ruševina izvukli sve povređene, od kojih su hitne službe 16 osoba prevezle u bolnicu. Vatrogasci su obavešteni u 00.20 sati da se peti sprat zgrade od šest spratova, na adresi Amelo broj 34, srušio na četvrti sprat. Zgrada je nakon toga, zajedno sa dve susedne zgrade, evakuisana, ali su se stanari dve susedne zgrade tokom noći vratili u svoje stanove. U operaciji je učestvovalo 125 vatrogasaca i oko četrdeset vozila.

Autor: Jovana Nerić

#Nesreća

#Pariz

#rušenje zgrade

#Žurka

