STRAVIČAN INCIDENT U PARIZU! Srušio se peti sprat stambene zgrade, 50 ljudi propalo kroz pod! (VIDEO)

Pedesetak ljudi bilo okupljeno na zabavi u stanu čiji se pod urušio, pri čemu je njih 20 povređeno.

Peti sprat stambene zgrade u 11. arondismanu Pariza srušio se tokom protekle noći na četvrti sprat u istoj zgradi, u trenutku kada je pedesetak ljudi bilo okupljeno na zabavi u stanu čiji se pod urušio, pri čemu je njih 20 povređeno, saopštila je vatrogasna brigada u francuskoj prestonici.

Un appartement du 5e étage d'un immeuble situé rue Amelot, dans le 11e arrondissement, s'est effondré sur un autre du 4e étage cette nuit. Une vingtaine de personnes sont blessées Sur place, des constatations sont faites dans le logement. @actufrparis #Paris #pompiers #logement pic.twitter.com/tHsnWLpRM4 — Antoine Grotteria (@AntoineGROTTER1) 18. јануар 2026.

Pri urušavanju sprata zgrade, koje se dogodilo kada se pod privatnog stana na petom spratu urušio tokom proslave, jedna osoba je teško povređena i imala je srčani zastoj, a 19 osoba je zadobilo lakše povrede, prenosi televizija BFM.

Un appartement s’est effondré sur celui du dessous dans le 11ème arrondissement de Paris.



Une cinquantaine de personnes se trouvaient au 5ème étage lorsque le plancher s’est effondré jusqu’au 4ème.



Selon le bilan de la BSPP, un blessé grave est à déplorer. pic.twitter.com/BWayeN3iJs — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) 18. јануар 2026.

Vatrogasci su iz ruševina izvukli sve povređene, od kojih su hitne službe 16 osoba prevezle u bolnicu. Vatrogasci su obavešteni u 00.20 sati da se peti sprat zgrade od šest spratova, na adresi Amelo broj 34, srušio na četvrti sprat. Zgrada je nakon toga, zajedno sa dve susedne zgrade, evakuisana, ali su se stanari dve susedne zgrade tokom noći vratili u svoje stanove. U operaciji je učestvovalo 125 vatrogasaca i oko četrdeset vozila.



Autor: Jovana Nerić