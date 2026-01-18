AKTUELNO

Siciliju pogodio zemljotres

18. januar 2026

Zemljotres magnitude 3,9 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelja, 18. januar 2026 u 14:54 časova, na području Sicilije u Italiji.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38 i dužine 14.66.


Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.


Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: S.M.

