Telo žene biznismena iskopano na njegovoj farmi, radnici zatekli užas: Muž uhapšen, hteo da podmiti svedoka?

Suprug Federike Torzulo (41), žene koja je nestala 8. januara u italijanskom mestu Angilara Sabacija, u provinciji Rim, uhapšen je nakon što je juče pronađeno njeno beživotno telo.

Telo je bilo zakopano iza farme, koja se nalazi u vlasništvu njenog supruga, biznismena Klaudija Agostina Karlomanja.

Biznismen je, nakon višečasovnog ispitivanja u policiji, uhapšen.

Njegov advokat Andrea Miroli izjavio je da je osumnjičeni navodno nameravao sam da se javi policiji.

Juče su policajci započeli s iskopavanjem dela farme, a u jednom trenutku radnici su primetili da iz zemlje viri ruka. Obustavili su kopanje i izvukli telo, za koje je jutros potvrđeno da pripada nestaloj Federiki.

Tokom istrage pronađeni su tragovi krvi na više mesta u kući nestale žene, na radnoj odeći njenog supruga, u njegovom automobilu, u kamenolomu, kao i na mehanizaciji u okviru njegove firme.

Prema navodima tužilaštva, Karlomanjo je uhapšen zbog opasnosti da će falsifikovati dokaze, kao i zbog mogućeg uticaja na svedoke. On je navodno već to pokušao sa jednom osobom, koja je umešana u slučaj. Policija još uvek nije saopštila o kome se radi.

Takođe, oružje kojim je zločin izvršen još nije pronađeno, a inspektori strahuju da bi osumnjičeni mogao da ometa potragu za njim, iako je sva njegova imovina zaplenjena dok traje istraga.

Gradonačelnik Angilare Sabacije, Anđelo Picigalo, izrazio je saučešće porodici stradale žene.

"U ovom trenutku velike patnje izražavamo solidarnost sa Federikinom porodicom i svima koji prolaze kroz sate bola i neizvesnosti. Verujemo u rad nadležnih organa da u potpunosti rasvetle šta se dogodilo", poručio je gradonačelnik.

Motiv zločina i dalje nije poznat.

