Zelenski saslušao izveštaj o promeni taktike ruskih oružanih snaga! Stanje najkritičnije u Kijevu, delu Kijevske oblasti i u Harkovu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saslušao je izveštaj komandanta Vazdušnih snaga Oružanih snaga Ukrajine o prvim podacima o novoj taktici ruskih snaga i naložio da se partneri detaljno informišu o tome, saopšteno je danas Telegram kanalu.

Stanje prema sadašnjim informacijama je najkritičnije u Kijevu, delu Kijevske oblasti i u Harkovu. Posebno smo razgovarali o situaciji u Dnjiprovskoj oblasti, Zaporožju i Zaporoškoj oblasti, Sumskoj oblasti, Černihivu i Odesi. Nastavlja se obnova u Rivnenskoj oblasti, rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, komandant Vazdušnih snaga Oružanih snaga Ukrajine izvestio je o korišćenju ukrajinskih sistema PVO za obaranje ruskih raketa i o prvim podacima o novoj taktici neprijatelja.

On je naložio vojnim strukturama da odmah stupe u kontakt sa partnerima, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama i detaljno ih informišu o promeni ruske taktičke upotrebe napada, posebno usmerene na ciljanje objekata energetske infrastrukture.

Zelenski je naglasio da vlast radi i na zahtevima za rakete za sisteme PVO.

Istakao je da je vreme presudno za svaki zahtev i svaki element snabdevanja.

Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine izvestio je o gašenju požara na pogođenim objektima, kao i o rezervama opreme za glavni grad. Prema dostupnim informacijama, najmanje deo raketa koje su Rusi ispalili u ovom udaru proizveden je ove godine, dodao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je, takođe, istakao neophodnost usvajanja sankcija sveta protiv Rusije i blokadu isporuke ključnih komponenti.

Naložio sam premijeru Ukrajine i ministru energetike da do 18 časova danas dostave kompletnu analizu o rokovima obnove u svakoj oblasti i o neophodnim resursima. Sve snage državnih i privatnih kompanija u energetskom sektoru moraju biti usmerene na maksimalno brzo obnavljanje za ukrajinske građane, kazao je Zelenski.