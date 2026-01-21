SRBIN PROŠAO KOBNOM DEONICOM PUTA U ŠPANIJI SAMO NEKOLIKO MINUTA PRE TRAGEDIJE: Voz se tresao na tom delu pruge, osam prijava je bilo!

U bolnicama je i dalje 43-oje povređenih, od kojih je 12 smešteno na jedinicama intenzivne nege.

Premijer Španije Pedro Sančez najavio je trodnevnu žalost posle železničke nesreće kod Kordobe, u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, dok je više od 100 povređeno.

Vlasti najavljuju potpunu transparentnost istrage. Navodno otkrivena je polomljena spojnica na šinama. U bolnicama je i dalje 43-oje povređenih, od kojih je 12 smešteno na jedinicama intenzivne nege, uključujući i jedno dete.

O ovoj temi govorio je Zoran Raković koji je upravo ovom deonicom prošao nekoliko minuta pre nesreće:

- Ne izbacuje se nijedna mogućnost šta je uzrok nesreće. Trenutno komisije rade, ministar saobraćaja želi da se preispita sve. Nađen je jedan deo pruge gde šine su pukle, tako da se ne zna šta je uzrok. Laboratorija će vršiti analizu pruge i analizu voza koji je napravio incident koji se desio na putu za Malagu i Madrid - rekao je on za Kurir.

Ministar saobraćaja Oskar Puente, da je opisao nesreću kao izuzetno čudnu. Posebno je istakao da je neobično to što je voz skliznuo na ravnoj deonici pruge:

- Ta deonica pruge je ravna i voz je išao velikom brzinom. Neobično je to da je lokomotiva prošla i prva četiri vagona, a da su peti, šesti i sedmi vagon izleteli, skliznuli sa pruge i udarili u voz koji se kretao u suprotnom pravcu. U toku prošle godine podneto je osam prijava od radnika železnice da se na tom delu pruge voz trese više nego što je normalno. Osam prijava je bilo.

- Vlada kaže da je uložila 700 miliona evra u rekonstrukciju pruge i da je ona završena u maju prošle godine. Voz koji je napravio incident star je četiri godine, tako da je čudno šta se desilo. Nekoliko minuta pre nesreće sam prošao deonicom, mimoišli smo se sa tim vozom i posle nekog vremena se desio taj incident. Bog nas je sačuvao i imali smo sreće. Mogla je da se desi ogromna tragedija, najveća tragedija. Trenutno ima oko četrdeset mrtvih. Četrdeset i nešto je teško povređenih. Neki su pušteni kući jer su lakše povređeni.

Tokom noći i jutarnjih časova se vršilo izvlačenje teškom mehanizacijom voza, pošto je on pao. Vagoni su pali nekoliko metara u dolinu. Raković ističe da će tek tad biti pronađeno još ljudi u vagonima.

Vagoni prešli na susedni kolosek

Podsetimo, esreća se dogodila oko 19:40 sati kada su tri poslednja vagona voza kompanije Iryo, koji je s 317 putnika saobraćao na relaciji Malaga - Madrid, iskočila iz šina na ulaznim skretnicama u Adamuzu.

Vagoni su prešli na susedni kolosek kojim je u tom trenutku u suprotnom smeru, s oko 200 km/h, prolazio Renfeov voz iz Madrida za Huelvu, što je uzrokovalo i njegovo iskakanje.

U Andaluziji proglašena trodnevna žalost

Vlada Andaluzije proglasila je tri dana žalosti nakon železničke nesreće, a razdoblje žalosti trajaće do ponoći u četvrtak.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je na društvenim mrežama da će Evropska unija nakon tog "tragičnog trenutka" zastave spustiti na pola koplja.

Autor: A.A.