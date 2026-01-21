Atentator na Šinza Abea osuđen na doživotni zatvor: Sud i Japanu doneo konačnu odluku

Japanski sud osudio je danas Tecuju Jamagamija (45), koji je optužen za ubistvo bivšeg premijera Šinza Abea 2022. godine, na doživotnu kaznu zatvora, prenosi Kjodo.

Tužioci su tražili doživotnu kaznu za Jamagamija, koji je priznao da je ubio Abea ručno napravljenim vatrenim oružjem tokom njegovog govora u gradu Nara, na zapadu Japana.

Jamagami je ubio Abea 8. jula 2022. godine ispred železničke stanice Jamato-Saidaiji u Nari, koristeći ručno izrađen pištolj.

Okrivljeni je kazao da je motivisan ogorčenošću prema Crkvi ujedinjenja, čija je praksa prikupljanja velikih donacija dovela do finansijskog kraha njegove porodice.

Jamagami je tvrdio da je Abe bio "u centru političkog angažovanja Crkve ujedinjenja" u Japanu.

Sa slučajem je povezana i vladina istraga protiv Crkve ujedinjenja zbog manipulativnog prikupljanja donacija, što je dovelo do odluke da joj se ukinu poreske olakšice kao verskoj organizaciji.

Autor: Marija Radić