ŽENA SE PORODILA NA ZADNJEM SEDIŠTU TAKSIJA! Šokantni snimak obišao svet: Čekala da je prime, pa ZAKASNILA (VIDEO)

Žena (33) se porodila na zadnjem sedištu taksi vozila na parkingu bolnice u Kaljau, u Peruu, nakon što nije mogla na vreme da uđe u zdravstvenu ustanovu.

Naime, kako navode tamošnji mediji, 33-godišnja žena je prethodno dobila medicinsku pomoć, a u saopštenju se navodi da su i ona i novorođenče pod nadzorom lekara kako bi se isključile komplikacije.

Prema rečima svedoka, trudnica je stigla u bolnicu javnim vozilom, ali se porođaj dogodio pre nego što je mogla biti odvedena u medicinsku sobu. Slike koje se dele na društvenim mrežama prikazuju bolničku medicinsku sestru kako prilazi vozilu da pomogne pri porođaju i preseče pupčanu vrpcu na licu mesta.

Ljudi u tom području izrazili su zabrinutost zbog situacije i doveli u pitanje kašnjenje u pružanju nege, ukazujući da je medicinskom osoblju trebalo nekoliko minuta da interveniše nakon što je taksi stigao u hitnu pomoć.

Bolnica izdala saopštenje

U saopštenju, Zdravstveno osiguranje socijalnog osiguranja (EsSalud) izvestilo je da je žena prvobitno pregledana u 14.13 časova, kada je utvrđeno da je počela da se porođa i da je primljena u bolnicu. Međutim, precizirali su da je pacijentkinja napustila ustanovu i vratila se u 16.14 taksijem, zajedno sa svojom novorođenčetom i vozačem.

Porođaj se dogodio tokom putovanja do bolnice. Po dolasku vozila, medicinsko osoblje je aktiviralo protokole za hitne slučajeve kako bi pružilo hitnu negu novorođenčetu i majci, koje su podvrgnute sveobuhvatnoj proceni nakon porođaja koji se dogodio van specijalizovanog odeljenja.

Sa druge strane, Nacionalna policija je izvestila da istražuje slučaj kako bi prikupila svedočenja. U međuvremenu, drugi pacijenti u bolnici izrazili su svoje nezadovoljstvo i zahtevali poboljšanje vremena čekanja i protoka pacijenata u hitnom prijemu.

Autor: Iva Besarabić