NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! SRUŠIO SE KROV TRŽNOG CENTRA U RUSIJI POD SILINOM SNEŽNIH PADAVINA Ima mrtvih! (VIDEO)

Najmanje jedna osoba je poginula, a dve su povređene nakon što se srušio krov tržnog centra u Novosibirsku, u Rusiji. Veruje se da je do urušavanja krova došlo zbog velikog nagomilavanja snega.

Okružni sud u Novosibirsku izreći će meru pritvora za vlasnika tržnog centra Sergeja Turkova, saopštilo je danas Regionalno istražno odeljenje Istražnog komiteta Rusije.

"Pritvor će biti određen sutra, u petak, u 15 časova u Pervomajskom okružnom sudu Novosibirska", rekao je za TASS izvor u Okružnom sudu.

Ranije je saopšteno da je Turkov pritvoren na 48 sati, kao i da optužnica protiv njega još nije podignuta.

Tržni centar u Pervomajskom okrugu Novosibirska urušio se na površini od 600 kvadratnih metara, prema preliminarnim izveštajima, zbog snega koji se nagomilao na krovu zgrade, a tom prilikom je jedna osoba poginula, dok su dve povređene.

At least one person was killed and two injured after a shopping centre roof collapsed in Novosibirsk, Russia, reportedly due to heavy snow.



Emergency teams are searching the rubble for survivors. pic.twitter.com/4a6DoyHRqN — Al Jazeera English (@AJEnglish) 22. јануар 2026.

Prilikom urušavanja oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u blizini zgrade dvospratnog tržnog centra.

Ispod ruševina su izvučene tri osobe, od kojih je jedna preminula na putu do bolnice, a spasilačke operacije su završene.

Služba za odnose s javnošću lokalne administracije je saopštila da je tržni centar koji se urušio bio izgrađen bez dozvole.

Autor: Jovana Nerić