NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! SRUŠIO SE KROV TRŽNOG CENTRA U RUSIJI POD SILINOM SNEŽNIH PADAVINA Ima mrtvih! (VIDEO)

Najmanje jedna osoba je poginula, a dve su povređene nakon što se srušio krov tržnog centra u Novosibirsku, u Rusiji. Veruje se da je do urušavanja krova došlo zbog velikog nagomilavanja snega.
Okružni sud u Novosibirsku izreći će meru pritvora za vlasnika tržnog centra Sergeja Turkova, saopštilo je danas Regionalno istražno odeljenje Istražnog komiteta Rusije.
"Pritvor će biti određen sutra, u petak, u 15 časova u Pervomajskom okružnom sudu Novosibirska", rekao je za TASS izvor u Okružnom sudu.
Ranije je saopšteno da je Turkov pritvoren na 48 sati, kao i da optužnica protiv njega još nije podignuta.
Tržni centar u Pervomajskom okrugu Novosibirska urušio se na površini od 600 kvadratnih metara, prema preliminarnim izveštajima, zbog snega koji se nagomilao na krovu zgrade, a tom prilikom je jedna osoba poginula, dok su dve povređene.
At least one person was killed and two injured after a shopping centre roof collapsed in Novosibirsk, Russia, reportedly due to heavy snow.— Al Jazeera English (@AJEnglish) 22. јануар 2026.
Emergency teams are searching the rubble for survivors. pic.twitter.com/4a6DoyHRqN
Prilikom urušavanja oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u blizini zgrade dvospratnog tržnog centra.
Ispod ruševina su izvučene tri osobe, od kojih je jedna preminula na putu do bolnice, a spasilačke operacije su završene.
Služba za odnose s javnošću lokalne administracije je saopštila da je tržni centar koji se urušio bio izgrađen bez dozvole.
Autor: Jovana Nerić