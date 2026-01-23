Počeo drugi sastanak Balkanske mirovne platforme u Istanbulu, učestvuje i Marko Đurić

Drugi sastanak Balkanske mirovne platforme počeo je danas u Istanbulu, a na njemu učestvuje ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Na sastanku će učestvovati ministri spoljnih poslova sa Zapadnog Balkana. Balkanska mirovna platforma je inicijativa Turske za unapređenje mira i saradnje na Zapadnom Balkanu, sa ciljem jačanja dijaloga o regionalnim pitanjima, energetici i infrastrukturi. Inicijativu je u julu 2025. pokrenula Turska, na čelu sa ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom, a prvi sastanak je održan u Istanbulu i na njemu je takođe učestvovao ministar Đurić.

Đurić je tada izjavio da Srbija smatra da je svaka prilika za razgovor o unapređenju saradnje u regionu dragocena, posebno kada takve inicijative dolaze od samih balkanskih država.

Tokom drugog sastanka, koji se održava danas, očekuje se da se ukaže na opredeljenost Turske ka jačanju saradnje zasnovane na konkretnim projektima koji doprinose miru, dijalogu i prosperitetu na Balkanu.

U fokusu razgovora trebalo bi da budu i evropske integracije, pri čemu će se naglasiti važnost procesa proširenja Evropske unije koji uvažava regionalne osetljivosti i ima ujedinjujući karakter.

Planirano je i da ministar Fidan, na marginama skupa, održi bilateralne razgovore sa svojim kolegama, saopštilo je tursko Ministarstvo spoljnih poslova.

Na ovom sastanku očekuje se razmatranje tema poput zajedničkog upravljanja granicama, borbe protiv neregularnih migracija, energetske sigurnosti, digitalizacije, industrije, mladih, tehnologije, saobraćajnih koridora i regionalne povezanosti.