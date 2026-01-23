Tri osobe poginule, 11 povređeno u nevremenu u Nemačkoj: Poledica izazvala niz saobraćajki

Tri osobe su poginule, a najmanje 11 je povređeno u nizu saobraćajnih nesreća izazvanih poledicom na auto-putu A44 u blizini Paderborna, u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, saopštila je nemačka policija.

Nesreće su se dogodile rano jutros između petlji Marsberg i Lihtenau u okrugu Paderborn, objavio je "Špigel".

Ledena kiša i ekstremna poledica danas su izazvale probleme na putevima u zapadnoj Donjoj Saksoniji i severnim delovima Severne Rajne-Vestfalije.

Policija je zabeležila nekoliko stotina saobraćajnih nezgoda i opisala stanje na putevima kao "katastrofalno".

Zbog opasnih uslova, nastava je obustavljena u gradu Osnabriku, kao i u okruzima Grafšaft Benthajm, Emsland i Fehta.

Lokalne vlasti su saopštile da bezbedan prevoz učenika ne može da bude garantovan.

Nemačka meteorološka služba izdala je upozorenje na kišu koja može da stvori poledicu, posebno u područjima zapadno od reke Vezer.

Prema policiji u Osnabriku, od jutros se dogodilo nekoliko stotina nesreća na području od Teutoburške šume do Istočnofrizijskih ostrva.

Većina nezgoda završila se sa materijalnom štetom, ali je bilo i lakše povređenih.

Građanima je savetovano da ostanu kod kuće ukoliko je to moguće.

Teški uslovi zabeleženi su i u okrugu Oldenburg, uključujući oblasti Vildeshauzen, Grosenkneten i Alhorn, kao i na auto-putu A1, gde su saobraćaj usporavale brojne nezgode i blokade, uključujući kamione.

Javni gradski prevoz u Osnabriku bio je privremeno uglavnom obustavljen, a zoološki vrt u Nordhornu zatvoren.

Autor: Marija Radić