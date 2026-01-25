'TO JE NEPRIHVATLJIVO' Đorđa Meloni se naljutila na Trampa

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da su komentari američkog predsednika Donalda Trampa o savezničkim vojnicima u Avganistanu, koji su prema njegovim rečima navodno ostali podalje od prvih linija fronta, "zapanjujući" i "neprihvatljivi".

Meloni je osudila Trampovu izjavu od pre nekoliko dana, nakon zahteva iz opozicije da "brani čast" italijanskih vojnika, a njena izjava nije u potpunosti ugušila kritike, jer je predugo čekala pre nego što je odgovorila, prenosi danas ANSA.

Ona je podsetila da je "nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, NATO prvi i jedini put u svojoj istoriji aktivirao Član 5", na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, na šta je "Italija odmah odgovorila, zajedno sa svojim saveznicima", sa hiljadama vojnika.

Meloni je naglasila da je u 20 godina Italija "snosila cenu koja se ne može osporiti, sa 53 poginula italijanska vojnika i više od 700 ranjenih", zbog čega su prema njenim rečima izjave koje minimiziraju doprinos zemalja NATO-a neprihvatljive, takođe i zato što su "Italija i Sjedinjene Države povezane čvrstim prijateljstvom" a "prijateljstvo zahteva poštovanje".

Bivši italijanski premijer Mateo Renci je ukazao da izjava Meloni "dolazi posle 36 sati" od Trampove izjave.

Sam Renci prethodno je pozivao Meloni da "brani čast" italijanskih vojnika, kao što je to učinio i drugi bivši premijer Đuzepe Konte, kao i druge opozicione ličnosti.

Autor: Iva Besarabić