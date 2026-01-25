Sudar automobila i voza u Poljskoj: Obustavljen železnički saobraćaj, OVO su detalji nesreće

U mestu Blonje, u blizini Varšave, danas je došlo do sudara putničkog automobila i putničkog voza, a u incidentu, prema zvaničnim informacijama, nije bilo povređenih.

Nezgoda se dogodila nešto pre 13.30 časova po lokalnom vremenu na pružnom prelazu kada se automobil marke "ford fokus" pokvario na šinama, prenosi poljski RMF. Vozač je pokušao da vozilo ukloni sa koloseka, ali pre nego što je u tome uspeo, u automobil je udario voz Inter siti na liniji Šćećin-Žešov.

Usled snažnog udara automobil se zapalio i završio na susednom koloseku, gde je u njega potom udario drugi voz koji je dolazio iz suprotnog pravca. Vozač automobila uspeo je da napusti vozilo pre sudara, dok je iz dva voza evakuisano oko 600 putnika.

Na lice mesta upućeno je najmanje sedam vatrogasnih ekipa. Železnički saobraćaj na relaciji Varšava-Lovč je obustavljen u oba smera, što je izazvalo velike poremećaje i kašnjenja.

Autor: Marija Radić