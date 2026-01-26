AKTUELNO

Svet

RUŠIO SE AVIONA SA 8 PUTNIKA USLED SNEŽNE OLUJE! Par minuta pre pada oglasili se kontrolori leta: Letilica pripada čuvenim američkim ADVOKATIMA (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP ||

Privatni mlazni avion sa osam ljudi u njemu srušio se prilikom poletanja sa aerodroma Bangor u američkoj saveznoj državi Mejn.

Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) saopštila je da je u nesreći učestvovao poslovni avion Bombardier Challenger 650. Nakon incidenta aerodrom je privremeno zatvoren, dok podaci o eventualnim povređenima ili žrtvama još nisu zvanično potvrđeni.

Prema dostupnim informacijama, letelica je registrovana na korporaciju sa sedištem u Hjustonu. Pojedini američki mediji navode da bi avion mogao biti u vlasništvu velike teksaške advokatske kancelarije, čiji su osnivači poznati kao značajni donatori sportskog programa Univerziteta Teksas.

Nezvanično se pominje da je reč o avionu koji pripada advokatskoj firmi Arnold & Itkin iz Hjustona. Potvrđeno je da se u letelici nalazilo osam osoba, ali identitet putnika i razlog putovanja za sada nisu saopšteni. Uzrok nesreće i dalje je predmet istrage nadležnih organa.

Takođe, još uvek nema potvrde da li su među putnicima bili poznati partneri kancelarije i veliki donatori Univerziteta Teksas, Kurt Arnold i Džejson Itkin.

Arnold i Itkin su osnivači i partneri istoimene advokatske kancelarije, obojica diplomci Univerziteta Teksas, koji su se poslednjih godina istakli velikim finansijskim doprinosima toj instituciji. Univerzitet je ranije saopštio da su porodice Arnold i Itkin, zajedno sa svojim fondacijama, tokom prethodnih devet godina obećale višemilionsku podršku razvoju sportskog programa.

U trenutku objavljivanja donacije navedeno je da su Fondacija porodice Kurt i Tara Arnold i Fondacija porodice Džejson i Kiša Itkin zajednički izdvojile 40 miliona dolara za unapređenje sportskog sektora. Od osnivanja kancelarije Arnold & Itkin, njihovi pravni timovi ostvarili su više od 20 milijardi dolara kroz presude i nagodbe.

Autor: Jovana Nerić

#Bangor

#Mejn

#Nesreća

#SAD

#pad aviona

