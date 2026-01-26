Zelenski tvrdi da će Ukrajina OVOG datuma biti spremna da uđe u EU - iz komšiluka mu stigao HLADAN TUŠ

Ukrajina će biti u potpunosti tehnički spremna da postane članica Evropske unije 2027. godine - proizlazi iz nedeljne izjave predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, date na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednicima Poljske i Litvanije. Karol Navrocki je, međutim, spustio očekivanja.

U nedelju je predsednik Poljske Karol Navrocki sa suprugom Martom boravio u Vilnjusu povodom obeležavanja 163. godišnjice Januarskog ustanka. Tom prilikom sastao se sa predsednikom Litvanije Gitanasom Nausedom i predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, piše portal Rmf24.pl.

Zelenski je rekao da će Ukrajina biti u potpunosti tehnički spremna 2027. da postane članica Evropske unije.

- Govorimo o konkretnom datumu kada će Ukrajina biti spremna... Tehnički će biti u potpunosti spremna 2027. godine, prema našem stavu - rekao je Zelenski.

Nauseda: 2030. - proces nije jednostavan

Gitanas Nauseda je, sa druge strane, naveo 2030. godinu i naglasio da se mogu pojaviti različiti faktori koji bi mogli ubrzati ili usporiti proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Ipak, istakao je da članstvo Ukrajine nije pitanje budućih generacija, već zadatak sadašnje generacije.

- Moguće je da bi već 2027. Ukrajina mogla da koristi većinu ili čak sve pogodnosti, dok je naš datum - 2030. - zasnovan na činjenici da proces (pristupanja) nije jednostavan - naglasio je.

Navrocki o ulasku Ukrajine u EU

Predsednik Poljske rekao je da - poznavajući proces pristupanja, između ostalog i sa formalne strane - ulazak Ukrajine u EU 2027. može biti "teško ostvariv". Sa Zelenskim je razgovarao i o konferenciji posvećenoj obnovi Ukrajine, koja bi ove godine trebalo da se održi u Poljskoj, u Varšavi.

- Takva je volja predsednika Zelenskog... To će za naše privrednike i za čitav region... biti izuzetno važan skup - naglasio je Navrocki.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare on je istakao da, u solidarnosti sa Zelenskim i Nausedom, deli uverenje da su transatlantski odnosi, kao i vojna, ekonomska i privredna saradnja sa SAD, za čitav region srednje i istočne Evrope „očigledno jedan od ključnih pravaca delovanja“.

- To je takođe ono što nas (predsednike) međusobno povezuje - rekao je Navrocki.

"Poljska je 20. najveća ekonomija sveta"

Navrocki je skrenuo pažnju, između ostalog, na prisustvo gotovo 10.000 američkih vojnika u Poljskoj, kao i nešto više od 1.000 američkih vojnika u Litvaniji. Istovremeno je naglasio da su Poljska i Litvanija članice Evropske unije i da sarađuju u različitim evropskim formatima. Predsednik Poljske je saopštio da je tokom posete Vilnjusu razgovarao i o infrastrukturnim investicijama, poput projekata Via Baltika i Rail Baltika, koji imaju značaj i za bezbednost u regionu.

Podsetio je i da je Poljska dobila poziv za učešće na samitu G20.

- Poljska je 20. najveća ekonomija na svetu, što pred čitavim regionom otvara veliku šansu, i tako posmatramo i ovaj poziv... Poljska, kao predstavnik čitavog regiona u okviru grupe G20, biće glas naših dostignuća i naše transformacije - rekao je Navrocki.

Autor: Iva Besarabić