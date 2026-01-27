Tramp uzdrmao tlo - najavio NOVE carine!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je u ponedeljak da podiže carine na robu iz Južne Koreje, jer nacionalna skupština te zemlje još nije odobrila okvirni trgovinski sporazum najavljen prošle godine.

Tramp je na društvenim mrežama poručio da će uvozne carine na automobile, građevinski materijal i farmaceutske proizvode iz Južne Koreje biti povećane, dok će stopa na ostalu robu porasti sa 15 na 25 procenata.

Američki predsednik je ranije uveo ove carine proglašavanjem ekonomske vanredne situacije, zaobilazeći Kongres, dok je Južnoj Koreji za stupanje na snagu sporazuma bila potrebna saglasnost parlamenta.

– Naši trgovinski sporazumi su veoma važni za Ameriku. U svakom od ovih sporazuma brzo smo delovali da smanjimo naše carine u skladu s dogovorenim aranžmanom – poručio je Tramp.

Trampova trgovinska politika i posledice

Ova najava je podsetnik da će se trgovinska drama koju je Tramp pokrenuo prošle godine verovatno nastaviti i ove godine. Globalna ekonomija i američki potrošači mogli bi se suočiti sa čestim promenama i pregovorima, jer Tramp već koristi carine da bi druge države naterao na ustupke.

Ranije je Tramp povezivao svoje carine s obećanjima Južne Koreje da će uložiti 350 milijardi dolara u američku ekonomiju, uključujući ulaganja u brodogradilišta. Međutim, odnosi sa Seulom povremeno su bili napeti, posebno nakon racije u Hyundai fabrici u Džordžiji prošle godine, kada je zadržano 475 radnika.

Predsednički ured Južne Koreje saopštio je da SAD zvanično još nisu obavestile o planu povećanja carina. Južnokorejski ministar industrije Kim Jung-Kwan uskoro će otputovati u SAD na razgovore s američkim ministrom trgovine. Takođe, Kim Yong-beom, šef kabineta predsednika za ekonomska pitanja, sazvaće sastanak o Trampovoj najavi.

Tramp koristi carine kao pritisak

Ponedeljna najava uklapa se u obrazac Trampove politike – on koristi carine kao sredstvo pritiska, čak i po cenu pogoršanja odnosa s drugim državama.

Samo prošle nedelje zapretio je carinama protiv osam evropskih zemalja zbog Grenlanda, a potom povukao ultimatum. Takođe je najavio stopu od 100 procenata na robu iz Kanade ako Kanada nastavi planove o jačanju trgovine s Kinom.

Tramp se hvali trgovinskim sporazumima kao aranžmanima koji privlače investicije u SAD, iako mnogi od tih dogovora još nisu finalizovani. Evropski parlament, na primer, još nije ratifikovao trgovinski sporazum koji predviđa carinu od 15 procenata na robu iz 27 zemalja članica EU.

Ove godine SAD će ponovo pregovarati o izmenjenom sporazumu iz 2020. s Kanadom i Meksikom. Istovremeno se vode istrage po odredbama Sekcije 232 Zakona o širenju trgovine iz 1962., a očekuje se i odluka Vrhovnog suda SAD o tome da li je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je uveo carine pozivajući se na Zakon o međunarodnim ekonomskim vanrednim ovlašćenjima iz 1977. godine.

Autor: S.M.