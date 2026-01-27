FICO ODBIO TRAMPOV ODBOR ZA MIR: Paralelna struktura sa neprihvatljivom članarinom

Premijer Slovačke Robert Fico odbacio je danas učešće Slovačke u Odboru za mir, koji je osnovao predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Fico je najavio da će na sutrašnjoj sednici preporučiti vladi da sa zahvalnošću odbije poziv za učešće u Odboru za mir, gde se članstvo plaća milijardu dolara.

Prema Ficu, to je paralelna struktura sa neprihvatljivom članarinom, prenosi TA3.

- Nismo za stvaranje nekih paralelnih struktura o kojima ne znamo sve. Vlada Slovačke nikada neće trošiti novac na učlanjivanje u takve institucije - naglasio je Fico.

Kako kaže, međunarodne institucije poput UN treba reformisati, a ne zameniti.

Takođe je podsetio da prioritet Slovačke ostaje kandidatura za mesto nestalne članice Saveta bezbednosti UN u periodu 2028-2029. godine.

Odbor za mir, koji je Tramp predstavio u Davosu, zamišljen je kao međunarodno nadzorno telo. Nekoliko evropskih država poput Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške već je zvanično odbilo učešće.

Autor: S.M.