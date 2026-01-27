HITAN SASTANAK U KREMLJU: Putin sutra sa privremenim predsednikom Sirije!

Ruski predsednik Vladimir Putin sastaće se u sredu u Moskvi sa privremenim sirijskim predsednikom Ahmedom al-Šarom, zvanično je potvrđeno iz Kremlja.

Ovaj susret dolazi u trenutku velikih previranja, a dvojica lidera fokusiraće se na ključna pitanja:

Bilateralni odnosi: Učvršćivanje saradnje u kriznim vremenima.

Bliski istok: Analiza trenutne bezbednosne situacije koja preti da dodatno eskalira.

Vojna baza: Raniji razgovori ticali su se i ruskih vojnih baza u Siriji, što ostaje jedna od najvažnijih tema za rusko prisustvo u regionu.

Podsetimo, poslednji zvanični susret Putina i Al-Šare održan je 15. oktobra, a sutrašnji razgovori se vide kao nastavak strateškog usaglašavanja između Moskve i Damaska.

Autor: Dalibor Stankov