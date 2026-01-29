AKTUELNO

Svet

IDF prihvatile podatak da je tokom rata u Gazi ubijeno više od 70.000 Palestinaca

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ariel Schalit ||

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su prihvatile procenu Ministarstva zdravlja Gaze, kojim upravlja palestinska militantna grupa Hamas, da je tokom rata između Izraela i Gaze za dve godine ubijeno više od 70.000 Palestinaca.

Taj broj ne uključuje nestale stanovnike Pojasa Gaze, koji su potencijalno zatrpani pod ruševinama, prenosi danas Harec.

IDF je saopštio i da trenutno analizira podatke o poginulima kako bi se videlo koliko među njima ima boraca Hamasa a koliko civila.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, 71.667 stanovnika Gaze je ubijeno u napadima IDF-a od početka rata 7. oktobra 2023. godine.

U taj broj su uključeni samo poginuli u direktnim izraelskim napadima, a ne i ljudi koji su umrli od gladi ili od bolesti pogoršanih ratom.

Podaci koje je objavilo Ministarstvo zdravlja Gaze identifikuju više od 90 odsto tela po imenu i identifikacionim brojevima, ali ne prave razliku između militanata i civila.

Rat između Izraela i Hamasa počeo je u oktobru 2023. godine, nakon napada Hamasa na jug Izraela u kojem je ubijeno 1.200 osoba a bio je otet 251 talac, a završen je mirovnim predlogom američkog predsednika Donalda Trampa, koji su dve strane prihvatile u oktobru prošle godine, kada je počela prva faza sprovođenja mirovnog sporazuma.

#Gaza

#IDF

#Izraelske odbrambene snage

POVEZANE VESTI

Svet

HEZBOLAH NAPAO IZRAEL: Lansirano više od 30 RAKETA - Uništeni sistemi "Gvozdena kupola", bukte POŽARI!

Svet

Ministarstvo zdravlja u Gazi: Od početka rata ubijeno 25.295 Palestinaca, ranjeno 63.000

Svet

Galant: IDF zarobile više od 100 Hamasovih operativaca u poslednja dva dana

Svet

Hamas: Broj stradalih Palestinaca u Gazi od 7. oktobra premašio 27.000

Svet

IDF: Počele široke kopnene operacije u nekoliko oblasti Gaze

Svet

Izraelska vojska: Uništen tunel Hamasa dužine dva kilometra na severu Pojasa Gaze