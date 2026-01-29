IDF prihvatile podatak da je tokom rata u Gazi ubijeno više od 70.000 Palestinaca

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su prihvatile procenu Ministarstva zdravlja Gaze, kojim upravlja palestinska militantna grupa Hamas, da je tokom rata između Izraela i Gaze za dve godine ubijeno više od 70.000 Palestinaca.
Taj broj ne uključuje nestale stanovnike Pojasa Gaze, koji su potencijalno zatrpani pod ruševinama, prenosi danas Harec.
IDF je saopštio i da trenutno analizira podatke o poginulima kako bi se videlo koliko među njima ima boraca Hamasa a koliko civila.
Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, 71.667 stanovnika Gaze je ubijeno u napadima IDF-a od početka rata 7. oktobra 2023. godine.
U taj broj su uključeni samo poginuli u direktnim izraelskim napadima, a ne i ljudi koji su umrli od gladi ili od bolesti pogoršanih ratom.
Podaci koje je objavilo Ministarstvo zdravlja Gaze identifikuju više od 90 odsto tela po imenu i identifikacionim brojevima, ali ne prave razliku između militanata i civila.
Rat između Izraela i Hamasa počeo je u oktobru 2023. godine, nakon napada Hamasa na jug Izraela u kojem je ubijeno 1.200 osoba a bio je otet 251 talac, a završen je mirovnim predlogom američkog predsednika Donalda Trampa, koji su dve strane prihvatile u oktobru prošle godine, kada je počela prva faza sprovođenja mirovnog sporazuma.