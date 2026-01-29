FICO ZAGRMEO U EU: Pomenuo Srbiju - Briselu se crvene uši od packi slovačkog premijera

Premijer Slovačke Robert Fico sastao se danas sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i govorio, između ostalog, o ponašanju Brisela prema Beogradu.

Fico je ocenio da Brisel postupa nepravedno prema Srbiji kada je u pitanju proširenje Evropske unije.

Podsetimo, on je i sredinom decembra prošle godine kritikovao ophođenje EU prema Srbiji, odnosno njihove dvostruke standarde. Fico je tada poručio da je Srbija suverena država i da je njen predsednik Aleksandar Vučić suveren političar, što se, kako je naveo, u okviru Evropske unije često ne toleriše. Prema njegovim rečima, Srbiji se iznova i iznova nameću novi uslovi za članstvo u EU, sa jasnim ciljem da se proces pristupanja što više odugovlači, i to uprkos činjenici da Srbija spada među najpripremljenije kandidate za članstvo.

Slovački premijer je ocenio da je politika dvostrukih standarda postala uobičajena praksa u Evropskoj uniji. Kako je naveo, s jedne strane se snažno gura Ukrajina ka članstvu u EU, iako je, po njegovoj proceni, potpuno nespremna za takav korak, dok se s druge strane Srbiji sistematski onemogućava ulazak u Uniju, upravo zato što je, kako je tada naveo uz fotografiju s Vučićem koju je objavio na Instagramu, "previše ponosna, samouverena i suverena".

Par dana pre toga Fico je u emisiji "Subotnji dijalozi" govorio o potencijalnom članstvu Ukrajine u Uniji, naglasivši kako je ono u doglednoj budućnosti nerealno, a onda spomenuo našu zemlju.

- Srbija, Crna Gora i Albanija su u znatno boljoj poziciji kada je reč o spremnosti za proširenje EU, ali se, uprkos tome, neprestano suočavaju sa dodatnim političkim zahtevima - naglasio je on tom prilikom.

