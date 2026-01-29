'DA, ODGOVORIO JE' Melanija Tramp poslala pismo Putinu: Evo šta je tražila od njega

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp izjavila je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin odgovorio na njeno pismo, u kojem je iznela zahtev o ponovnom spajanju ukrajinske i ruske dece sa njihovim roditeljima.

Ona je navela da je njen predstavnik u stalnom kontaktu sa ruskom stranom po ovom pitanju.

"Da, odgovorio je. Dobila sam pismo od njega. Moj predstavnik je u kontaktu sa ruskom stranom i nastavljamo da radimo na ponovnom spajanju dece", istakla je Melanija Tramp u intervjuu za Fox News.

On je naglasila da je ova tema od posebnog značaja za nju.

Prema rečima prve dame, najvrednije u ovom poslu je videti sreću dece i njihovih roditelja nakon ponovnog ujedinjenja.

"Svako želi da bude sa svojim detetom. Nadam se da ćemo uskoro ponovo moći da pričamo o velikom uspehu", zaključila je prva dama SAD.

Melanija Tramp je u julu 2025. poslala pismo ruskom predsedniku, pozivajući na zaštitu ukrajinske dece koja su deportovana u Rusiju.

U decembru 2025. sedmoro ukrajinske dece vraćeno je u domovinu iz Rusije, prema pisanju ukrajinskih medija.

Autor: Iva Besarabić