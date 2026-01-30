UZNEMIRUJUĆI VIDEO! Ajkula napala dečaka (13) u Brazilu - Jedva se izvukao iz čeljusti morske nemani (VIDEO)

Trinaestogodišnji dečak stradao je u četvrtak nakon što ga je napala ajkula na plaži uBrazilu, saopštila je regionalna vlada.

Napad se dogodio u blizini plaže Šifre, u saveznoj državi Pernambuko, poznatoj turističkoj destinaciji, navodi Državni komitet za praćenje incidenata s ajkulama (CEMIT).

Dečak je hitno prevezen u bolnicu, ali "nije preživeo zadobijene povrede", dodao je CEMIT.

Vlasti su saopštile da je na desetine plaža duž tirkizne obale Pernambuka obeleženo upozorenjima na prisustvo ajkula. Na samoj plaži Šifre postavljena su četiri znaka upozorenja za kupače.

Uprkos tome, CEMIT je naveo da će nakon ove tragedije pojačati nadzor nad ajkulama i ponovo pokrenuti suspendovani program praćenja ovih životinja pomoću mikročipova.



Duga istorija napada ajkula u regionu

Od 1992. godine u Pernambuku je zabeleženo više od 80 napada ajkula, od kojih je 26 bilo smrtonosno, ne računajući dečaka koji je stradao u četvrtak, navodi CEMIT.

Ovaj incident dogodio se svega nekoliko nedelja nakon što je turistkinju u Brazilu ozbiljno ugrizla ajkula tokom slobodnog ronjenja.

Tajana Dalazen ronila je sa dve prijateljice i turističkim vodičem na arhipelagu Fernando de Noronja kada ju je ajkula ugrizla za nogu.

"Držala me je za nogu i tresla"

Govoreći nakon napada, Dalazen je rekla da je odmah shvatila šta se dogodilo.

- Znala sam da me je ujela. Osetila sam kako me trese držeći me za nogu. Vodič je morao da je udari kako bi me pustila - ispričala je ona.

Nakon izlaska iz vode, pomoć su joj pružili vodič i ribari sa obližnjih čamaca, a prvu pomoć dobila je od prijateljice dermatologa koja joj je očistila ranu.

Tridesetšestogodišnja Dalazen potom je prevezena u bolnicu, gde je primila terapiju i kasnije puštena na kućno lečenje.

Autor: D.Bošković