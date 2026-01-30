TRI OSOBE STRADALE U UŽASNOJ NESREĆI: Sanitet se zakucao u kamion

Na Siciliji se u četvrtak ujutru dogodila jeziva nesreća: na magistrali Palermo–Agrigento sudarili su se kamion i medicinsko vozilo.

U smrtonosnom udaru život su izgubila dva bolničara i pacijent na dijalizi koji je bio u transportu.

Sve se desilo u zoni Misilmeri, u kvartu Coda di Volpe u Italiji. Odmah nakon poziva, na teren izleću patrole saobraćajne policije Lercara Friddi, karabinjeri i ekipe hitne pomoći 118.

Put je potpuno blokiran dok službe rade pod rotacijama, a uzrok tragedije se i dalje precizno utvrđuje.

Sicilija ponovo žali, a opasna deonica Palermo–Agrigento još jednom je pokazala zašto nosi reputaciju jedne od najrizičnijih na ostrvu.

Autor: S.M.