TRI OSOBE STRADALE U UŽASNOJ NESREĆI: Sanitet se zakucao u kamion

Na Siciliji se u četvrtak ujutru dogodila jeziva nesreća: na magistrali Palermo–Agrigento sudarili su se kamion i medicinsko vozilo.
U smrtonosnom udaru život su izgubila dva bolničara i pacijent na dijalizi koji je bio u transportu.
Sve se desilo u zoni Misilmeri, u kvartu Coda di Volpe u Italiji. Odmah nakon poziva, na teren izleću patrole saobraćajne policije Lercara Friddi, karabinjeri i ekipe hitne pomoći 118.
Put je potpuno blokiran dok službe rade pod rotacijama, a uzrok tragedije se i dalje precizno utvrđuje.
Sicilija ponovo žali, a opasna deonica Palermo–Agrigento još jednom je pokazala zašto nosi reputaciju jedne od najrizičnijih na ostrvu.
Autor: S.M.