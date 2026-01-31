Pucnjava na paradi u Luizijani: Najmanje šest osoba povređeno, među njima i dete! Policija na terenu

Tokom parade Mardi Gra u Klintonu (Luizijana) došlo je do pucnjave, a prema nezvaničnim informacijama povređeno je najmanje 6 osoba među kojima i jedno dete.

Incident se dogodio ispred zgrade suda u parohiji Ist Felisijana tokom proslave "Mardi Gra na selu". Vlasti kažu da je jedna osoba u pritvoru i da se traga za vozilom za koje se veruje da je povezano sa pucnjavom.

BREAKING: A shooting erupted during a Mardi Gras parade in Clinton, Louisiana - leaving six people injured, including a child.



The incident happened Saturday outside the East Feliciana Parish Courthouse during the “Mardi Gras in the Country” celebration. Authorities say one… pic.twitter.com/6tYRDQ6fUE — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) 31. јануар 2026.

Navodno je dete u kritičnom stanju, zajedno sa najmanje jednom odraslom osobom, a povređeno je i nekoliko drugih osoba. Zvaničnici još nisu objavili motiv dok se istraga nastavlja.

Autor: Marija Radić