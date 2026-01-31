Otkriven ilegalni bordel u Solunu: Uhapšene žene koje su vodile lanac prostitucije

Dve žene uhapšene su u Solunu zbog organizovanja ilegalnih kuća koje pružaju seksualne usluge, nakon što su im nadležne opštinske vlasti zabranile rad.

Akciju je sprovela Služba za suzbijanje organizovanog kriminala Severne Grčke, uz podršku odeljenja za borbu protiv trgovine ljudima i seksualne eksploatacije, prenosi Katimerini.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, policija je izvršila kontrolu na dve lokacije, koje su prethodno bile pečatirane od strane gradske uprave, ali su nastavile rad.

Tokom akcije, uhapšene su dve žene koje su, prema tvrdnjama vlasti, ilegalno koristile prihod od prostitucije. Pored toga, pronađene su i dve žene koje su se bavile prostitucijom u tim objektima.

U okviru istrage, zaplenjena je suma od 300 evra, beleške u vezi sa poslovanjem, kao i različiti predmeti povezani sa seksualnim uslugama, uključujući reklamne kartice.

Osumnjičene se terete za organizovanje prostitucije i kršenje zabrane rada. Očekuje se da će uskoro biti izvedene pred nadležno tužilaštvo, dok je proces ponovnog zatvaranja bordela u toku.

Autor: Marija Radić