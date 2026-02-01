Drama na Siciliji: Klizište nastavlja da se širi, u poslednjim satima srušena zgrada

Klizište u Nišemiju na Siciliji, nastavlja da se širi, a u poslednjim satima jedna zgrada je srušena, dok se očekuje proširenje crvene zone, saopštile su lokalne vlasti.

Peščani i glineni greben na kojem su smeštene desetine kuća iznad litice i dalje se urušava, a tokom noći se obrušila trospratna stambena zgrada u naselju Sante Kroči, prenela je Ansa.

U ruševinama su uočeni delovi soba i nameštaja, dok stručnjaci upozoravaju da klizište može dalje da se pomera ka centru grada.

Vatrogasac iz Kaltanisete, Frančesko Turko, rekao je da je urušavanje zgrade povezano sa jakim kišama u prethodnim danima, koje su dodatno erodirale već ugroženo zemljište, pa konstrukcija više nije mogla da izdrži.

Kiše ubrzavaju klizište i izazivaju zabrinutost da će se crvena zona - područje u kojem je zabranjen pristup, da se proširi sa sadašnjih 150 metara.

Predsednica Apelacionog suda u Kaltaniseti, Domenika Mota, rekla je da je situacija u Nišemiju "prioritet Italije", dok tužilac Salvatore Vela vodi istragu o klizištu zbog sumnje na nemarnost.

Cilj istrage je da se utvrdi da li su zanemarene mere konsolidacije ili ljudske intervencije, kao što su bušenja bunara ili ilegalno odvodnjavanje, pogoršale stanje tla.

Odeljenje za civilnu zaštitu saopštilo je da nastavlja da prati klizište i da je šef odeljenja Fabio Čičilijano izdao naredbu za sprovođenje hidrogeološke analize rizika, kao i programa geotehničkog i instrumentalnog monitoringa.

Ministar civilne zaštite Italije Nelo Musumeči potpisao je uredbu o osnivanju studijske komisije koja će istražiti uzroke, brzinu kretanja i rizik klizišta.

Škole u Nišemiju biće ponovo otvorene u ponedeljak.

Takođe, završena je obilaznica koja povezuje pokrajinske puteve 10 i 12 kako bi se obnovio saobraćaj, dok se radovi na preostalom delu puta očekuju da budu završeni naredne nedelje.

Autor: Marija Radić