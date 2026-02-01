Pukla sajla na žičari, povređeno dvoje dece: Drama na planini u regionu

Na planini Semenić u Rumuniji dogodio se ozbiljan incident kada je pukla sajla na jednoj od žičara, pri čemu je povređeno dvoje dece, dok je treće dete prošlo bez težih posledica.

Incident se dogodio na stazi Kručea de Brazi, gde je usled pucanja sajle došlo do naglog zaustavljanja žičare. Dvoje dece tom prilikom zadobilo je povrede, dok je treće dete izbeglo teže posledice zahvaljujući nošenju zaštitne kacige.

Roditelji deteta koje je lakše povređeno naveli su da je kaciga bila oštećena u incidentu, što, kako ističu, pokazuje koliko je situacija mogla biti ozbiljna.

"Imao je veliku sreću što je nosio kacigu. Ona je oštećena, ali je on zadobio samo lakšu povredu ruke", izjavili su oni.

Jedanaestogodišnji dečak, koji je teže povređen, zadobio je prelom ruke i prevezen je u bolnicu u Temišvaru, s obzirom na to da bolnica u Rešici nema dežurnog pedijatra.

Uprava žičare oglasila se saopštenjem u kojem se izvinila zbog incidenta i navela da je objekat imao sva važeća odobrenja za rad.

"Žičara na kojoj je pukla sajla poseduje sve potrebne dozvole, prošla je redovne tehničke preglede i ispunjava sve bezbednosne propise u skladu sa važećim zakonodavstvom. Stručni tim trenutno analizira konkretne uzroke koji su doveli do kvara tehničke komponente“, navodi se u saopštenju.

